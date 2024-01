Handball | EHF European League Thüringer HC feiert Auftaktsieg in der European League Stand: 06.01.2024 18:00 Uhr

Der Thüringer HC ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet (28:21/13:13). Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Samstagnachmittag vor 500 Zuschauern beim kroatischen Meister Lokomotiva Zagreb trotz einer holprigen ersten Halbzeit sicher durch.

Die Thüringerinnen verschliefen den Start und gerieten mit 0:3 (3.) in Rückstand. Zwar glich der THC, angeführt von Reichert, zügig zum 5:5 (8.) aus. Sicherheit verlieh dieser Zwischenspurt dem Spiel der Gäste allerdings nicht. Mit Fehlwürfen und technischen Unsauberkeiten luden sie die Kroatinnen zum Tempogegenstoß ein. So erspielte sich Zagreb nach 20 Minuten erneut einen Drei-Tore-Vorsprung (12:9). Einer erheblichen Steigerung in der Abwehr hatten es die Thüringerinnen zu verdanken, dass sie mit einem Remis in die Pause gingen.

THC kommt gestärkt aus der Kabine

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs standen die Gäste defensiv sehr kompakt, entwickelten zudem offensiv wieder mehr Durchschlagskraft und setzten sich so mit einem 5:0-Lauf auf 20:15 (44.) ab. In der Folge hatte der Favorit die Partie sicher im Griff und gewann letztlich völlig ungefährdet. Mit jeweils sieben Toren avancierten sich Johanna Reichert und Kathrin Pichlmeier zu den erfolgreichsten Werferinnen des THC. Neben Zagreb muss sich die Mannschaft von Herbert Müller in der Gruppenphase auch mit Chambray Touraine und Dunarea Braila messen.

twe / dpa