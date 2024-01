Handball | Bundesliga ThSV Eisenach wieder lange ohne Jannis Schneibel Stand: 29.01.2024 17:11 Uhr

Für Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach beginnt das neue Jahr mit einem Schock. Die Thüringer müssen wieder lange auf ihren Rückraumspieler Jannis Schneibel verzichten, der sich im Training das Kreuzband gerissen hat.

Der 23-Jährige wurde bereits in der Sportklinik Erfurt erfolgreich operiert, teilten die Wartburgstädter per Pressemitteilung am Montag (29. Januar) mit. Schneibel, der großen Anteil am Aufstieg der Eisenacher hatte, befand sich noch im Aufbautraining nach einer Schulterverletzung, die er sich im Juni 2023 zuzog.

Zweiter Rückschlag für Scheibel

"Das ist natürlich ein Rückschlag, ich bin optimistisch, noch stärker auf das Parkett zurückzukehren. Ich freue mich auf den Tag, wenn das wieder der Fall ist", wird Schneibel zitiert. Im Dezember 2020 wechselte der Rückraumspieler von den Rhein-Neckar-Löwen in die zweite Liga nach Thüringen und avancierte zum Schlüsselspieler. Im letzten Heimspiel der vergangenen Saison verletzte er sich, stand in der laufenden Saison acht Mal im Kader des ThSV. Wann er zurückkehren wird und ob die Vereinsverantwortlichen um Coach Misha Kaufmann noch einmal personell nachlegen werden, ließ der Verein zunächst offen.

red/pm