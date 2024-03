Basketball | Bundesliga Starke Gisa Lions sichern sich Playoff-Heimrecht Stand: 10.03.2024 11:42 Uhr

Der Gisa Lions MBC hat sich am letzten Hauptrunden-Spieltag noch den vierten Platz gesichert und geht damit mit einem kleinen Vorteil in die am kommenden Freitag beginnenden Playoffs. Bei den Eigner Angels Nördlingen gelang dem MBC dank eines starken letzten Viertels ein 81:69-Sieg. Da das direkte Duell, im Hinspiel hatte sich Nördlingen mit 69:61 durchgesetzt, an die Lions ging, rutschte das Team von Trainer Timur Topal noch an den punktgleichen Angels vorbei. Im Viertelfinale sehen sich beide Teams dann erneut.

Trainer Topal: "Leistung macht Lust auf die Playoffs"

Doch bevor die Kür der Playoffs auf den MBC wartet, freute sich Heacoach Timur Topal über den vierten Sieg in Folge: "Das war eine grandiose Teamleistung, eine der besten in dieser Saison, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben heute sehr stark gekämpft, gut verteidigt und im letzten Viertel auf alle taktischen Varianten des Gegners immer die richtige Antwort gefunden. Diese Leistung macht Lust auf die Playoffs."

Gisa-Lions-Trainer Timur Topal sah "grandiose Teamleistung".

Entscheidung im Schlussviertel

Das Spiel vor 620 Zuschauern war lange Zeit ein ganz enges. Doch angeführt von Taylor Robertson, die insgesamt 21 Punkt machte, gelang im Schlussabschnitt ein 13:0-Lauf und damit verbunden eine vorentscheidende 67:57-Führung. Courtney Warley und Anissa Pounds überzeugten zudem an ihrer früheren Wirkungsstätte im Schlussviertel mit jeweils acht Punkten.

Freitag wieder gegen Nördlingen

Das Viertelfinale wird im Modus „Best of Five“ ausgetragen. Spieltermine sind zunächst in Halle der Freitag, 22. März (19 Uhr) und Sonntag, 24. März (16 Uhr). Am 28. März geht es nach Nördlingen. Eine nötige vierte Partie fände am Samstag, 30. März, in Nördlingen statt, eine nötige fünfte am Ostermontag, 1. April, in Halle.

rei/pm