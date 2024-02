Basketball | DBBL Sieg in Leverkusen - Gisa Lions MBC macht vorzeitig die Playoffs klar Stand: 19.02.2024 08:00 Uhr

Doppelter Grund zur Freude beim Gisa Lions MBC: Durch einen 82:69 (38:35)-Auswärtssieg am Sonntag (18.02.2024) bei den Wings Leverkusen haben sich die Sachsen-Anhalterinnen vorzeitig für die Playoffs qualifiziert.

Der MBC führte bereits nach dem ersten Viertel mit 25:16 und baute seinen Vorsprung in der Folge aus. Dann musste das Team von Headcoach Timur Topal allerdings einen Einbruch und einen 0:12-Lauf hinnehmen. Beim 31:33 übernahm Leverkusen zum ersten und einzigen Mal in der Partie die Führung. Dank Laura Schinkels fünf Punkten in Folge meldete sich der MBC bis zur Pause aber zurück (38:35) und zog in der zweiten Hälfte mit einem 13:0-Lauf davon.

Auch wenn Leverkusen Ende des dritten Viertels noch einmal herankam, behielten die Hallenserinnen dieses Mal den Fokus und bogen spätestens mit Anissa Pounds Dreier zum 62:50 endgültig auf die Siegerstraße ein. Mit Emma Stach (15), Taylor Robertson (14), Taylah Simmons, Elea Gaba (je 12) und Joyce Cousseins-Smith (10) punkteten gleich fünf Hallenserinnen zweistellig.

Playoffs eingetütet - Platz vier möglich

Durch den Sieg haben die Gisa Lions den Platz in den Playoffs, die am 22. März beginnen, bereits vorzeitig sicher. Entsprechend erleichtert äußerte sich Headcoach Topal im Anschluss. "Wir freuen uns über den Sieg und wir sind sehr glücklich über den Einzug in die Playoffs." Gegen Leverkusen imponierte ihm vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach den zwei unkonzentrierten Phasen, in denen das Spiel zu kippen drohte.

Headcoach Timur Topal kann mit den Gisa Lions für die Playoffs planen.

Bei noch drei verbleibenden Hauptrundenspielen geht es für den mit einer Bilanz von nun 10:9 Siegen weiterhin auf Tabellenplatz sechs rangierenden MBC darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen. Theoretisch ist sogar der vierte Platz möglich, der im Viertelfinale nach dem Modus best-of-five Heimrecht in der ersten, zweiten und gegebenfalls fünften Partie garantieren würde.

red/pm