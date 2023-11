Basketball | BBL Schützenhilfe für die Niners - MBC-Wölfe stutzen Albatrossen die Flügel Stand: 20.11.2023 10:50 Uhr

Was für Ergebnisse: Über dem mitteldeutschen Basketball strahlt die Sonne. Der Syntainics MBC hat bei Alba Berlin einen historischen Sieg eingefahren, die Niners Chemnitz etablieren sich in der Spitze der BBL.

Johnathan Stove beim Wurf.

Was für ein Wochenende: Der Syntainics MBC hat in Berlin den Albatrossen die Flügel gestutzt und erstmals bei den Hauptstädtern gewonnen. Zur Belohnung schoben sich die Weißenfelser auf Rang zwölf. Durch den Sieg war der Weg frei für die Niners Chemnitz, die ihr Spiel gegen die Rostock Seawolves mit 85:75 gewannen, in der Tabelle an Alba Berlin vorbeihuschten und nun stolzer Zweiter sind.

Historischer MBC-Erfolg in Berlin

Wer von der Weißenfelser Basketball-Gemeinde noch leise Zweifel hatte, der wurde am Sonntag endgültig überzeugt. Der Syntainics MBC hat mit dem dritten Saisonsieg in Folge endgültig in die Erfolgsspur gefunden. Und das mit einem Auftritt beim elfmaligen Deutschen Meister Alba Berlin, der die mitgereisten MBC-Fans in Ekstase versetzte.

Mit 108:75 wurden die Albatrosse in der Mercedes-Benz-Arena von den Weißenfelsern förmlich vom Parkett gefegt. Ein historisches Ergebnis. Im 19. Anlauf hat es erstmals für den MBC mit einem Sieg bei den Hauptstädtern geklappt. Zudem war es der höchste Auswärtssieg in der Vereinsgeschichte der mitteldeutschen Basketballer im deutschen Oberhaus.

MBC-Trainer Krunic: "Mein Team hat einen exzellenten Job gemacht"

Headcoach Predrag Krunic war hinterher voll des Lobes. "Herzlichen Glückwunsch an meine Spieler, meinen Coaching-Staff, den ganzen Verein und die Fans, die uns hier heute unterstützt haben. Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns", sagte der 55-Jährige und ergänzte: "Mein Team hat einen exzellenten Job gemacht und ist unserem Matchplan gefolgt. Alle haben gekämpft und sich so diesen Sieg verdient.“

MBC-Headcoach Predrag Krunic konnte mehr als zufrieden sein.

Start-Ziel-Sieg der Wölfe

Die 8.244 Zuschauer sahen einen Start-Ziel-Sieg der Wölfe. Von der ersten bis zur letzten Spielminute waren die Wölfe dem Tabellendritten überlegen, teilweise sogar deutlich. Sie gewannen alle vier Viertel, sie trafen besser aus dem Feld (61 gegenüber 49 Prozent), häufiger aus der Distanz (14 gegenüber drei Dreiern) und spielten besser zusammen (24 gegenüber 17 Assists). Chris-Ebou Ndow stellte mit 23 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke auf. Zweistellig punkteten zudem Diante Baldwin (19), Charles Callison, Martin Breunig (je 13) und Johnathan Stove (12).

Horror-Woche für Alba - MBC hatte einen Gameplan

Zur Ehrenrettung der Albatrosse muss man sagen, dass mit den etatmäßigen Topscorern Matt Thomas, Sterling Brown sowie Weltmeister Johannes Thiemann, wichtige Spieler fehlten. Es war eine Horror-Woche für die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez. Erst verlor sie in der EuroLeague gegen Lyon-Villeurbanne (68:73) und Partizan Belgrad (74:89), nun vergeigte das Team sein Punktspiel haushoch gegen die Wölfe.

Harter Fight um den Ball.

In der Höhe zwar überraschend, wie MBC-Geschäftsführer Martin Geisler bei Sport im Osten betonte, doch den Kräfteverschleiß hatten die Sachsen-Anhalter durchaus eingeplant. "Das war unser Gameplan, dass bei Alba die Reserven zu Ende gehen", so der 39-Jährige. "Wir hatten sowieso nicht vor, dort hinzufahren, um uns zu ergeben. Wir wussten, dass wir ausgeruhter in das Spiel gehen."

"Sport im Osten" überträgt Pokalspiel Syntainics MBC - Alba Berlin live

Und beide Mannschaften verlieren sich nicht aus den Augen. Am 9. Dezember ist das Viertelfinale im BBL-Pokal angesetzt. Ab 16 Uhr stehen sich der Syntainics MBC und Alba Berlin in der Stadthalle Weißenfels gegenüber. Unbedingt notieren: Sport im Osten überträgt die Partie live im TV und Stream.

jmd/pm