Handball | IHF Super Globe SC Magdeburg spaziert ins Klub-WM-Halbfinale Stand: 09.11.2023 16:17 Uhr

Das war eine Demonstration der Dominanz: Der SC Magdeburg ist durch einen Sieg mit mehr als 40 Toren Vorsprung ins Halbfinale der Klub-WM spaziert. Dort kommt es zur Neuauflage des jüngsten Champions-League-Endspiels.

Der SC Magdeburg hat das Halbfinale bei der Klub-WM in Saudi-Arabien mit einem Kantersieg erreicht. Gegen den australischen Klub University of Queensland siegte der SCM am Donnerstagnachmittag allzu deutlich 57:14 (28:7).

"Man of the Match" Daniel Pettersson.

20-Tore-Führung bereits vor der Pause

Magdeburg, das ohne den am Knie verletzten Philipp Weber vor einer fast komplett leeren Halle in Dammam spielte, hatte zu keiner Zeit Probleme mit dem bestenfalks drittklassigen Gegner aus Brisbane. In der Anfangsphase traf der SCM im Minutentakt, nach neun Minuten stand es 9:2. Magdeburg bestimmte die Partie in allen Belangen, bereits vor der Pause baute Daniel Pettersson den Vorsprung auf 20 Tore aus (26:6/26.). Nach dem Wechsel schraubte das Team von SCM-Coach Bennet Wiegert das Ergebnis weiter in die Höhe: Nach 57 Minuten führte der zweifache Klub-Weltmeister aus Sachsen-Anhalts Hauptstadt mit 40 Toren (54:14/57.).

Pettersson macht 26 Buden

Spieler des Spiels und bester Werfer der Partie war SCM-Rechtsaußen Pettersson, der Schwede kam auf unglaubliche 26 Tore. Ebenfalls zweistellig traf Lukas Mertens, der zwölf Treffer beisteuerte. Ausdruck der Magdeburger Dominanz: Von 71 Würfen fanden 57 den Weg ins Tor, bei Queensland gingen von 47 Würfen nur 14 ins Netz, was einer Effizienz von 30 Prozent entspricht.

Szene aus dem vergangenen Juni: SCM-Kreisläufer Magnus Saugstrup trifft im Champions-League-Finale gegen Kielce.

Halbfinale gegen Kielce – live im SpiO-Audiostream

Im Halbfinale kommt es am Samstag (11. November, 18:15 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-Osten) zur Neuauflage des Champions-League-Finals mit dem polnischen Klub KS Kielce, das der SCM im vergangenen Juni dramatisch nach Verlängerung gewonnen hatte.



Neben Magdeburg und Kielce haben sich auch die Füchse Berlin für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Der Bundesliga-Spitzenreiter von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Donnerstag mit 37:28 (18:16) gegen Al Kuwait SC durch. Komplettiert wird das Quartett vom FC Barcelona oder Al-Ahly aus Kairo, die am Abend noch den Sieger in Gruppe A ausspielen.

Dirk Hofmeister