Fußball | Supercup RB Leipzig schnappt sich nach Olmo-Show bei Bayern München den Supercup Stand: 12.08.2023 22:48 Uhr

RB Leipzig hat sich nach einer Dani-Olmo-Show beim FC Bayern den ersten Titel der Saison geschnappt. Die Gäste waren gnadenlos effektiv, gewannen dank eines Dreierpacks des Spaniers und nahmen erfolgreich Revanche fürs Vorjahr, als der Supercup an die Münchner ging.

Angeführt wurden die Leipziger von Willi Orban, der nach einer Mannschaftsabstimmung die Kapitänsbinde trug. Bei den Bayern waren erwartungsgemäß alle Augen auf Harry Kane gerichtet, der 25 Stunden nach der Landung bereits ins Bayern-Trikot schlüpfte. Der 30-Jährige saß aber zunächst auf der Bank.

Gäste mit Traumstart

Die Leipziger hielten sich nicht lange mit der Vorrede auf und stürmten gleich munter drauf los. Die Bayern waren überrascht und fingen sich in der dritten Minute den ersten Gegentreffer ein. Nach einem Freistoß von Raum klärten sie zu halbherzig, Olmo fand die Lücke und brachte RB Leipzig in Führung. Das sollte den Gästen so richtig Aufwind geben, den sie aber nicht nutzten. Stattdessen schüttelten sich die Bayern und gingen auf den Ausgleich. Sie hatten Chancen, doch Tel scheiterte an Blawich (16.), Gnabry sprang an einer gut getimten Flanke vorbei (24.).

Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich hatte dann wieder Tel, der nach Zuspiel von Gnabry volles Risiko ging und die Kugel volley über den Kasten jagte (34.). Langsam aber sicher wackelte die Führung der Rose-Schützlinge bedenklich, doch sie hatten einen Olmo in ihren Reihen. Der Spanier wurde von Werner bedient, schlüpfte sozusagen durch de Ligt und Laimer hindurch und spitzelte den Ball FCB-Keeper Ulreich durch die Beine. Mit 2:0 für Leipzig ging es in die Kabinen.

Leipzig legt nach

Die Bayern legten nach der Pause los wie die Feuerwehr und wollten schnellstmöglich den Anschluss erzielen. Sane (48.) kam angesprintet und wuchtete den Ball aus 20 Metern haarscharf links am Leipziger Tor vorbei. Die Mannschaft von Marco Rose konnte danach kaum Akzente setzen, das Tempo gaben eindeutig die Bayern vor. Wie sehr sie sich auch mühten, sie trafen einfach nicht. Auch nicht Harry Kane, der in der 61. Minute eingewechselt wurde.

Im Gegensatz dazu waren die RBL-Kicker eben clever und erhöhten auf 3:0. In der 67. Minute bekam Mazraoui nach einer Ecke den Ball an die Hand – Elfmeter. Leipzigs Held Olmo ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte eiskalt vom Punkt. Damit waren die Messen für die Münchner gesungen. Zwar traf Mazraoui noch einmal ans Außennetz, mehr ging aber nicht. Leipzig wird für die Bayern so langsam zum Angstgegner.

red