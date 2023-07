Fußball | Bundesliga RB Leipzig hat früheres Wunderkind Simons an der Angel Stand: 17.07.2023 08:30 Uhr

Christopher Nkunku wurde bei RB Leipzig vom Rohdiamanten zum Superstar. Auf die gleiche Entwicklung hofft RB bei Xavi Simons. Der 20-Jährige soll Medienberichten zufolge ausgeliehen werden.

Der Gerüchtekessel brodelt mal wieder und im Topf von RB Leipzig soll die Leihe von Xavi Simons besonders heiß köcheln. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der deutsche Pokalsieger den 20-jährigen Niederländer ausleihen möchte.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison im Trikot des PSV Eindhoven für Furore gesorgt und in 48 Partien 34 Scorerpunkte verbucht. Simons stieg zum Nationalspieler auf und steigerte seinen Marktwert von vier auf 40 Millionen Euro.

Simons galt als Wunderkind

Simons, der in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet wurde, war vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zur PSV Eindhoven gewechselt, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag. PSG machte in diesem Sommer aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch. Beim französischen Meister könnte die Einsatzzeit des Mittelfeldspielers jedoch limitiert sein. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano sei Simons überzeugt, dass RB Leipzig die beste Option für ihn sei, sollte er PSG verlassen. Dabei soll es um eine Ausleihe für ein Jahr gehen. Im Sommer 2024 werde Simons wieder zu PSG zurückkehren.

Mit 16 nach Paris

Der "Bild" zufolge traf sich Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl mit Simons vor einigen Wochen schon in den Niederlanden. Simons galt einst als Ausnahmetalent. Seine Karriere geriet allerdings ins Stocken, als er mit 16 Jahren nach Paris wechselte. Er lief häufig nur in den Jugendabteilung auf, trainierte ab 2021 regelmäßig mit den Profis in der Ligue 1, konnte er nicht überzeugen und blühte erst beim PSV auf.

Bitshiabu-Wechsel kurz vor Abschluss

Bereits an diesem Montag wird die Unterschrift von El Chadaille Bitshiabu erwartet, der ebenfalls bei Paris Saint-Germain spielt. Der 18 Jahre alte Verteidiger soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntag in Leipzig angekommen sein. Der 1,96 Meter große Abwehrspieler soll demnach einen Vertrag unterzeichnen, der bis Mitte 2028 gültig ist. Die Ablösesumme soll bei etwa 14 bis 15 Millionen Euro liegen, zuzüglich Bonuszahlungen.

Sechs Neuzugänge schon fix

Bereits unter Dach und Fach sind die Verpflichtungen von Lois Openda, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Leopold Zingerle, Christoph Baumgartner und Fabio Carvalho. Neben Nkunku muss RB auch die Abgänge der Stammspieler Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai kompensieren. Auch Abwehrchef Josko Gvardiol steht offenbar vor einem millionenschweren Wechsel zu Manchester City.

sst/dpa