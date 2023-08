Eishockey | DEL2 Nur Dresden beginnt mit Heimspiel – Erste Sachsen-Derbys im Oktober Stand: 03.08.2023 16:03 Uhr

Der DEL2-Spielplan ist da: Zum Start trifft Dresden daheim auf Rosenheim, Crimmitschau muss nach Landshut und Weißwaser zu den Selber Wölfen. Mitte Oktober stehen für die Lausitzer Füchse gleich zwei Derbys in Folge an.

Am 15. September startet die DEL2 in ihre neue Saison. Die Dresdner Eislöwen – in den jüngsten Playoffs nach spannender Serie gegen Krefeld unterlegen – wollen wieder angreifen und empfangen am 1. Spieltag daheim die Starbulls Rosenheim. Die Lausitzer Füchse aus Weißwasser, dank des überraschenden Preplayoff-Erfolgs gegen Freiburg zuletzt auch immerhin Viertelfinalteilnehmer, reisen zunächst zu den Selber Wölfen. Ebenfalls auswärts beginnt die neue Spielzeit für Crimmitschau. Die Eispiraten müssen beim Traditionsklub EV Landshut antreten.

Crimmitschau mit schweren Aufgaben im Oktober

Auf die drei sächsischen Vereine wartet nach den Anfangswochenenden dann ein heißer Oktober mit Derbys und Spitzenteams als Gegner. Das erste Sachsenduell steigt am zehnten Spieltag (13. Oktober), wenn Weißwasser die Eispiraten empfängt. Und schon zwei Tage später müssen die Füchse dann nach Dresden zum nächsten Lokalduell. Generell hat es der Oktober für die Füchse in sich: Neben den beiden Derbys muss das Team von Petteri Väkiparta noch nach Krefeld und Kassel und bekommt es zudem mit dem Hauptrundendritten der Vorsaison ESV Kaufbeuren zu tun.



Auf die Eislöwen warten im gleichen Monat ebenfalls die Huskies aus Kassel sowie Playoff-Meister Ravensburg und Kaufbeuren. Die vermeintlich schwerste Serie steht im Oktober jedoch Crimmitschau bevor: Zwischen den Spieltagen neun und zwölf heißen die Gegner Krefeld (H), Weißwasser (A), Kassel (H) und Dresden (A). Viele Highlights für den Vorjahreselften am Stück, aber auch viel Stolperpotential im Kampf um den Klassenerhalt. Der wird dieses Jahr aber leichter: Weil sich Bayreuth aus der Liga zurückgezogen hat, steigt nur ein Team aus der DEL2 ab.

jar