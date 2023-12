Basketball | BBL Niners Chemnitz bauen Spitzenposition gegen Crailsheim aus Stand: 26.12.2023 17:46 Uhr

Die Niners Chemnitz haben am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem zwölften Sieg in Serie ihre Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore feierten einen ungefährdeten 95:67 (48:40)-Heimtriumph gegen Schlusslicht Hakro Merlins Crailsheim. Den größten Anteil am Erfolg hatten vor allem Kevin Yebo mit 20 und Jeff Garrett mit 16 Punkten.

Die Crailsheimer konnten dem Tabellenführer nur in den ersten beiden Vierteln die Stirn bieten, lagen beim 29:28 (11.) zum letzten Mal in dieser Partie in Front. Nach dem Seitenwechsel spielten die Sachsen dann ihre ganze Klasse aus. Mit einem 7:0-Lauf von 48:42 (21.) auf 55:42 (24.) setzten sich die Chemnitzer vom Kontrahenten ab und hatten bereits Ende des dritten Viertels beim 70:48 (29.) die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Beim 89:59 (37.) lagen die Niners sogar mit 30 Zählern vorn, ehe in der Schlussphase die Konzentration etwas nachließ. Der Tabellenführer hatte sowohl bei der Treffsicherheit aus dem Feld (50 Prozent gegenüber nur 40 beim Gegner) als auch unter den Körben (40:31 Rebounds) klare Vorteile.