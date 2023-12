Basketball | BBL Monster-Serie der Niners Chemnitz endet bei Alba Berlin Stand: 31.12.2023 16:16 Uhr

Die Niners Chemnitz haben am 14. Spieltag der Basketball-Bundesliga eher einen gebrauchten Tag erwischt und mit 90:101 (45:60) gegen den deutschen Rekordmeister Alba Berlin verloren. Dabei startete das Team von Rodrigo Pastore gleich zu Beginn der sehr hitzig geführten Partie eher schlecht als recht. Eine schlechte Wurfquote und viele zugelassene Steals machten es den Sachsen unmöglich, etwas Zählbares aus Berlin zu entführen.

Niners verpennen den Start beim Foul-Festival

Beim deutschen Rekordmeister Alba Berlin kam das Team von Rodrigo Pastore, ganz ungewohnt, nicht so recht vom Fleck und zeigte sich in vielen Spielsituation auffällig schläfrig. Einige Steals und eine nicht besonders gut organisierte Defensive machte es den Albatrossen zu leicht. Die Sachsen mussten bereits im ersten Viertel 34 Treffer einstecken und lagen mit 15 Punkten im Rückstand.

Und auch im zweiten Abschnitt bekamen die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena keinen Basketball-Leckerbissen zu sehen. Sowohl die Niners als auch Alba vertieften sich vor allem in der Zweikampf-Führung. In der ersten Halbzeit hatten bereits sechs Chemnitzer drei Fouls auf ihrem Konto stehen.

Niners robben sich nur kurz heran

Die Ansprache von Coach Pastore muss gefruchtet haben, zumindest kurz, denn die Sachsen gingen sehr aktiv in ihr Lieblings-Viertel und kamen zwischenzeitlich auf sechs Punkte Rückstand heran (63:69/36.). Doch das sollte nur ein kurzes Fünkchen Hoffnung für die Gäste aus Sachsen sein. Denn die Fehler häuften sich wieder, Alba bekam viele "einfach" Punkte geliefert und schnappte sich Steal um Steal. Es sollte an diesen Abend einfach nicht sein für das Pastore-Team. Dennoch gehen die Niners als Tabellenführer in das neue Jahr und werden da sicherlich mit breiter Brust vorangehen.

Alba Berlin war heute eine Nummer zu groß für die Niners. Das lag vor allem an den zu fehlerhaft agierenden Sachsen.

__

towo