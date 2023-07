Schwimmen | Finals Magdeburgerin Isabel Gose schwimmt zum dritten Titel Stand: 07.07.2023 17:40 Uhr

Die deutschen Starter bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka präsentieren sich bei den nationalen Titelkämpfen in starker Form. Allen voran die Magdeburgerin Isabel Gose, die am Freitag zum dritten Mal triumphierte. Ihr Teamkollege und Lebenspartner Lukas Märtens holte zudem Bronze.

Europameisterin Isabel Gose hat am zweiten Tag der Schwimm-Meisterschaften im Rahmen der Finals 2023 ihren dritten Titel errungen. Am Freitag kam die Magdeburgerin auf ihrer Hauptstrecke 400 Meter Freistil in Berlin in bemerkenswerten 4:04,23 Minuten zum Erfolg und blieb damit nur eine Sekunde über ihrem deutschen Rekord. Am Donnerstag hatte sie bereits über 1.500 Meter Freistil und zusammen mit ihrem Partner Lukas Märtens, dessen Schwester Leonie Märtens und Marius Zobel über 4x200 Meter Freistil als erste angeschlagen.

Leipziger Ulrich wird Zweiter - Märtens holt Bronze

Märtens, der wie Gose im vergangenen Jahr EM-Gold über 400 m Freistil gewonnen hatte, trat in Berlin auf den Rückenstrecken an. Nach Gold über 200 m am Donnerstag musste sich der 21-Jährige (55,16 Sekunden) über die 100 m dem EM-Dritten Ole Braunschweig (Berlin/55,03) und Marek Ulrich (Leipzig/55,12) geschlagen geben.

sid/dpa