Fußball | Regionalliga Lok Leipzig - "Ergebnis-Explosion", freie Köpfe und eine schwierige Aufgabe Stand: 08.03.2024 13:03 Uhr

Lok Leipzig ist unter Tomislav Piplica noch ungeschlagen und will die Serie am Samstag im Ost-Klassiker gegen den BFC Dynamo ausbauen. Stadtrivale Chemie Leipzig spielt einen Tag später gegen den FSV Zwickau. Beide Spiele gibt's live bei "Sport im Osten".

An vielen Schrauben hat Tomislav Piplica seit seiner Ernennung zum Cheftrainer vom 1. FC Lok Leipzig nicht gedreht. "Der Kopf ist frei und wenn der Kopf frei ist, geht alles leichter", antwortet der frühere Bundesliga-Torwart im "Sport im Osten"- Interview auf die Frage nach dem Erfolgsrezept.

Piplica: "Livespiel muss Motivation sein"

Lok ist seit vier Spielen ungeschlagen, hat acht Punkte eingesammelt und sich aus dem schlimmsten Abstiegsschlamassel befreit. Am Samstag (16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App) können die Probstheidaer beim Aufstiegskandidat BFC Dynamo locker und befreit aufspielen. Die Piplica-Elf hat nichts zu verlieren. Oder doch? "Es gibt immer was zu verlieren", macht der ehrgeizige Coach klar und sagt mit Blick auf das Livespiel im MDR: "Wir wollen uns gut präsentieren. So ein Livespiel muss Motivation sein."

Er kennt die Stärken der Berliner, die eine teure Mannschaft zusammengebastelt, und das Ziel Aufstieg vor dieser Saison klar kommuniziert haben. Als derzeitiger Tabellendritter (47 Punkte) liefert sich der Hauptstadtclub mit Greifswald (49) und Energie Cottbus (47) einen Dreikampf um die Meisterschale und den Aufstieg in die 3. Liga.

Chris Reher und Osman Atilgan im Zweikampf.

"Es geht am Samstag nicht um Energie..."

Ein Sieg des 1. FC Lok würde also auch Energie, der großen Fußball-Liebe von Piplica, in die Karten spielen. "Ich wünsche Cottbus den Aufstieg, aber am Samstag geht es nicht um Energie, sondern um uns. Wir müssen schauen, was uns guttut und nicht Cottbus."

Gar nicht gut, ist der Blick auf das Personal. Die Leipziger müssen auf beide Außenverteidiger verzichten. Linus Zimmer (5. Gelbe) und Janis Held (Oberschenkelprobleme) werden nicht dabei sein. Für Held wird erneut der junge Nico Rieger auflaufen. Der 20-Jährige kam nach der Held-Verletzung beim 0:0 gegen den Berliner AK früh ins Spiel und "hat seine Sache gut gemacht", so Piplica.

Die letzten Wochen waren für Lok kräfteraubend. Vier Spiele in 13 Tagen waren "brutal" (Piplica), die zwei Siege und zwei Remis linderten die körperlichen Strapazen. Auffällig ist vor allem, dass die Abwehr deutlich besser steht. "Wir haben zu viele Gegentore bekommen und achten mehr auf die Defensive. Das ist ein kleines Rezept. Die Spielart ist geblieben", macht Piplica deutlich.

Sonntag: Chemie Leipzig - FSV Zwickau im Livestream

Sollte Lok Leipzig das Gastspiel beim BFC tatsächlich gewinnen, würden die Probstheidaer in der Tabelle auch an Chemie Leipzig oder dem FSV Zwickau vorbeiziehen. Vielleicht sogar an beiden Teams. Das hängt vom Ausgang des direkten Duells ab. Am Sonntag (13 Uhr) gastiert Zwickau im Alfred-Kunze-Sportpark.

Chemie Leipzig wird versuchen, vor den Heim-Fans eine neue Serie zu starten. Am Mittwoch riss beim 0:1 gegen Viktoria Berlin die Traumbilanz der letzten Wochen. Auch Zwickau ist nach Startschwierigkeiten in Fahrt gekommen, hat sich mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen befreit und dürfte selbstbewusst auflaufen.

Im Hinspiel gab es eine Nullnummer vor einer gigantischen Kulisse. 9.446 Zuschauer waren dem Aufruf des FSV Zwickau gefolgt. Den Westsachsen das Wasser in der Sommerpause bis zum Hals. Abstieg aus der 3. Liga, eine Bierattacke und ein großes Loch in der Kasse. Dass der Traditionsklub überlebt hat, ist der Verdienst der Fans, die 500.000 Euro sammelten und Aufruf, "das Stadion voll zu machen" erneut die Kasse klingeln ließen.

Freitag, 19 Uhr: RW Erfurt - FC Eilenburg im Ticker

Freitag, 19 Uhr: Hansa Rostock II - ZFC Meuselwitz im Ticker

Freitag, 19 Uhr: Hertha BSC II - Hansa Rostock

Samstag, 13 Uhr: Energie Cottbus - Altglienicke

Samstag, 13 Uhr: Luckenwalde - Babelsberg

Samstag, 16 Uhr: BFC Dynamo - Lok Leipzig im Stream und Ticker

Sonntag, 13 Uhr: Chemie Leipzig - FSV Zwickau im Stream und Ticker

Sonntag, 13 Uhr: Chemnitzer FC - Berliner AK im Ticker

Sonntag, 13 Uhr: Viktoria Berlin - Carl Zeiss Jena im Ticker

Sanny Stephan