Volleyball | Bundesliga Julie Lengweiler schmettert für den Dresdner SC Stand: 24.04.2024 16:24 Uhr

Für die 26-jährige Schweizerin ist es eine "große Chance", der Dresdner SC freut sich auf eine "intelligente Spielerin". Und Julie Lengweiler soll auch ein wenig den Weggang von Jennifer Janiska vergessen machen.

Das Team von Volleyball-Bundesligist Dresdner SC nimmt für die neue Saison langsam Gestalt an. Wie die Sachsen am Mittwoch (24. April 2024) mitteilten, schließt sich die Schweizer Nationalspielerin Julie Lengweiler dem Team von Trainer Alexander Waibl an. "Julie ist eine Außenangreiferin, die sowohl über Position vier als auch Position zwei angreifen kann. Sie ist eine intelligente Spielerin, die sehr viel Energie und Charakter in eine Mannschaft trägt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr", erklärte Waibl.

Julie Lengweiler soll den Außenangriff beim DSC verstärken.

Lengweiler freut sich "auf große Chance"

Lengweiler kommt vom französischen Verein Pays d'Aix Venelles an die Elbe. Zuvor hatte die 26-Jährige bereits in Finnland und Griechenland Auslandserfahrung gesammelt und freut sich nun auf die höchste deutsche Liga. "Ich empfinde es als große Chance, bei einem so etablierten Team in der Bundesliga spielen zu können", erklärte Lengweiler. Bevor die Schweizerin ab September im DSC-Trikot aufläuft, ist sie zunächst mit der Schweizer Nationalmannschaft gefordert. Der diesjährige Höhepunkt mit der Nationalmannschaft ist die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025.

pm/spio