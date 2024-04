Fußball | Regionalliga Heftige Geldstrafe für "Wiederholungstäter" Energie Cottbus Stand: 24.04.2024 17:45 Uhr

Bereits zum sechste Mal wurde Energie Cottbus in dieser Saison zur Kasse gebeten. Da noch vier weitere potentielle Strafen im Raum stehen, wandte sich der Präsident an die Fans. Auch mit Blick auf das Spiel beim BFC.

Der FC Energie Cottbus muss erneut tief in die Tasche greifen und appelliert gerade mit Blick auf das Topspiel am 4. Mai beim BFC Dynamo an die eigenen Fans. Wie der Regionalligist erklärte, wurden die Vorkommnisse während des Auswärtsspieles bei der BSG Chemie Leipzig mit einer Gesamtgeldstrafe von 17.160 Euro geahndet. Insgesamt müsse der Verein bereits 31.035 Euro in dieser Saison für Verfehlungen der Fans aufbringen. Und dabei seien die Auswärtsspielen in Zwickau, dem FC Carl Zeiss Jena und SV Babelsberg 03 sowie dem Heimspiel gegen den Greifswalder FC nicht eingerechnet.

NOFV erhöht Strafe um 20 Prozent

"Es ist dem Sportgericht nicht ersichtlich, dass der Verein selbst erforderliche präventive Maßnahmen im Hinblick auf die wiederholten Unsportlichkeiten eines Teils seiner Fangemeinde eingeleitet hätte", heißt es in der Urteilsbegründung. Wegen des sechsten Verstoßes in der Saison wurde die Strafe um weitere 1.960 Euro erhöht. Präsident Sebastian Lemke appellierte erneut an die Fans von Energie: "Das ist einfach zu viel! #WIR haben ein großes Ziel und auf dieses Ziel wollen wir uns gemeinsam konzentrieren, ohne Nebengeräusche und Störfeuer. Im wahrsten Sinne des Wortes! Jeder muss begreifen, dass diese fortwährenden Strafen den Verein so belasten, dass das Geld am Ende an notwendigen Stellen fehlen wird."

