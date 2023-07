Schwimmen Goldener Tag für Magdeburger Gose und Märtens Stand: 06.07.2023 13:09 Uhr

Die Magdeburger Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens überzeugen auch auf Anhieb bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Olympiasieger Florian Wellbrock bleibt der Veranstaltung dagegen fern.

Das kannte Lukas Märtens so noch nicht: Gemeinsam mit seiner Schwester Leonie Märtens und Freundin Isabel Gose hat der Schwimm-Europameister einen speziellen Sieg gefeiert. Der 21-Jährige gewann am Donnerstag zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Berlin mit der 4 x 200 Meter Freistil-Mixed-Staffel des SC Magdeburg in 7:41,84 Minuten. Marius Zobel komplettierte das Quartett. Für Vize-Weltmeister Märtens war es der erste deutsche Meistertitel. Die Vier waren noch nie zusammen einen Wettkampf geschwommen. "Das ist schon etwas Besonderes", hatte Lukas Märtens bereits vor den Titelkämpfen, die im Rahmen der Finals ausgetragen werden, erklärt.

Märtens und Gose triumphieren erneut

Am Nachmittag gewann Märtens auch über 200 m Rücken (1:58,26 Minuten). Gose holte zudem noch Gold über 1.500m Freistil (15:56,80 Min.). "Es ist ein super Wettkampf, um mal ein paar andere Strecken auszuprobieren", sagte Freistilspezialist Märtens, der bei der DM noch über 100 m Rücken startet, nach seinem Triumph: "Es hat ganz gut geklappt."

In der kommenden Woche steht für Märtens und Gose, die im vergangenen Jahr jeweils über die 400 m Freistil EM-Gold gewonnen hatten, die WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) auf dem Programm. Olympiasieger Florian Wellbrock verzichtet vor dem Saisonhöhepunkt auf die deutschen Meisterschaften.

sid/dpa