Basketball | Bundesliga Gisa Lions MBC siegen sich auf Platz fünf

Basketball | Bundesliga
25.02.2024

Den Einzug ins Playoff-Viertelfinale haben die Gisa Lions bereits perfekt gemacht. Gegen Osnabrück wurde es die erwartet enge Angelegenheit, mit dem besseren Ende für den MBC.

Die Gisa Lions MBC sorgen in der Basketball-Bundesliga der Frauen weiter für Furore. Am Sonntag feierte das Team von Headcoach Timur Topal einen 80:71-Heimsieg gegen Osnabrück und zog nach Punkten auch mit den Panthers gleich. Da Halles Basketballerinnen die beiden direkten Duelle für sich entschieden haben, ziehen sie in der Tabelle an Osnabrück vorbei auf Platz fünf. Für das Playoff-Viertelfinale hatte sich der MBC bereits qualifiziert.

Brittney Smith und Laura Schinkel im Zweikampf

Entscheidung im Schlussviertel

Die Partie vor 720 Zuschauern stand lange Zeit auf des Messers Schneide. Nachdem halle zur Pause mit 48:40 in Führung lag. Danach kam Osnabrück wieder heran, die Entscheidung musste im letzten Viertel fallen. Und da hatten die Gisa Lions die besseren Nerven. Beste Werferinnen waren Joyce Cousseins-Smith (28 Punkte), Courtney Warley (12 Punkte), Emma Stach (11 Punkte). Am kommenden Sonntag empfangen die Gisa Lions das Team aus Herne.

rei