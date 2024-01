Basketball | Bundesliga GISA Lions MBC mit Pokalrevanche Stand: 27.01.2024 20:30 Uhr

Linderung für die Pokalwunde: Die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC haben Hannover in der Bundesliga nieder gerungen.

Die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC haben TK Hannover am Sonnabend mit 80:70 bezwungen und damit Revanche für das Aus im DBBL-Pokal genommen. Dadurch hatte das Team aus Halle das Final Four verpasst. Bereits im Jahr zuvor war man an Hannover im Pokal gescheitert.

Im Bundesliga- Duell brauchte es eine Energieleistung. In der Schlussphase des vierten Vier- tels verspielte der MBC jeweils 2x einen Vier-Punkte-Vorsprung, rettete sich nach einem 63:65 zu einem 65:65. In der Verlängerung drehte das Team von Timur Topal dann auf. Nach dem achten Punkt in der Verlängerung von Joyce Cousseins-Smith zum 76:67 war die Messe gesungen.

---

red