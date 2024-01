Basketball | DBBL Gisa Lions MBC eiskalt bei den Eisvögeln Stand: 21.01.2024 19:14 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen tat dieser Sieg in Freiburg gleich doppelt gut. Die Gisa Lions sind weiter im Playoff-Geschäft und holten sich auch das direkte Duell gegen die Eisvögel.

Wichtiger Sieg für die Gisa Lions MBC: Bei den Eisvögeln Freiburg feierte das Team von Trainer Timur Topal einen klaren 78:57-Auswärtssieg. Nach dem 79:71-Hinspielerfolg geht damit der direkte Vergleich an die Löwinnen, die auch in der Tabelle an den punktgleichen Freiburgerinnen vorbeizogen. Zum ersten Mal trug dabei Taylah Simmons das Trikot der Lions und steuerte 14 Punkte zum Sieg bei. Die Australierin war am Montag als Neuzugang vorgestellt worden.

Vorentscheidung im dritten Viertel

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (14:12) führten die Eisvögel nach 14 Minuten bereits mit 21:14. Dann aber wurde der MBC stärker, drehte die Partie komplett und lag zur Pause schon mit sieben Punkten vorn (34:27). Und die Partie wurde nach dem Wechsel noch einseitiger, die Gisa Lions zogen schnell auf 16 Punkte davon (29:45). Und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, obwohl Freiburg im Schlussabschnitt noch einmal auf acht Punkte herankam. Neben Simmons punkteten auch Anissa Pounds (17), Courtney Warley (11) und Taylor Robertson (10) zweistellig.

Am kommenden Samstag steht für Halle das nächste Spiel auf dem Programm. Die Lions empfangen dann Pokalsieger und Vizemeister TK Hannover Luchse.

rei