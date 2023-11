Basketball | Europe Cup Fünfter Sieg im Europe Cup! Niners Chemnitz drehen nach der Pause auf Stand: 15.11.2023 21:11 Uhr

Die Niners Chemnitz reiten ihre Erfolgswelle weiter! Auch im fünften Spiel im Europe Cup blieben die Sachsen ungeschlagen. Gegen PGE Spojnia Stargard drehten die Chemnitz nach der Halbzeit richtig auf und fegten die Gäste mit 97:75 (19:19, 22:17, 34:14, 22:25) aus der Halle. Top-Scorer der Partie war Wes van Beck mit 20 Punkten. Tyler Ongwae steuerte 16 Zähler von der Bank bei.

Jeff Garrett Niners Chemnitz, No 2 , Adam Lapeta PGE Spojnia Stargard, No 16

Die Niners erwischten aber eher einen Kaltstart zu Beginn der Partie und Stargard konnte sich nach wenigen Minuten mit 10:2 absetzen. Dennoch ließen sich die Chemnitzer davon nicht beeinflussen und kamen nach und nach besser ins Spiel. Nach einem schnellen 17:2-Lauf sah die Welt in der Messe Chemnitz schon gleich wieder besser aus.

Aber auch die Gäste aus Polen ließen sich nicht beirren und hielten das Spiel über gesamte erste Halbzeit eng. Die Niners machten sich das Leben mit ein paar Turnovern zur falschen Zeit schwerer, als sie mussten und hätten mit schon vor der Pause deutlich mehr Ruhe in die Partie bringen können. So ging es nur mit einem dünnen Fünf-Punkte-Vorsprung (41:36) in die Kabine zur Halbzeit.

Wes van Beck war mit 20 Punkten der Garant für den nächsten Niners-Sieg.

Niners laufen heiß

Nach der Pause schaltete das Team von Rodrigo Pastore dann einen Gang hoch - oder eher zwei. Das dritte Viertel ging sensationell mit 34:14 an die Hausherren und vor allem Wes van Beck fand sein heißes Händchen. Fünf von sieben Dreiern netzte der Niederländer und hatte somit entscheidenden Anteil daran, dass das Spiel zu Beginn des vierten Viertels praktisch entschieden war.

Brendan Bailey Niners Chemnitz, No 11 cheers

Im ltzten Abschnitt nahmen die Niners ein wenig das Tempo raus, brachten die Führung letztlich aber souverän ins Ziel. Am Ende steht wettbewerbsübergreifend der zwölfte Sieg für die Sachsen in Folge zu Buche. Auch im Europe Cup ist mit nunmehr fünf Siegen der Sprung in die Zwischenrunde geschafft.

vk