Fußball | Bundesliga Es bleibt bei Eljif Elmas – RB Leipzig verzichtet auf Last-Minute-Transfer

Trotz der derzeitigen Talfahrt mit drei Niederlagen am Stück will RB Leipzig nicht in Panik verfallen und verzichtet auf Neuzugänge am letzten Tag der Transferphase. Man habe Vertrauen in den aktuellen Kader, hieß es. Damit bleibt Eljif Elmas der einzige Winterneuzugang im Rose-Team.

Nach vier Spielen ohne Sieg will RB Leipzig nicht in Panik verfallen und verzichtet auf Neuzugänge am letzten Tag der Transferphase. Sportdirektor Rouven Schröder nannte die Rückkehr des lange verletzten Abwehrchefs Willi Orban und des noch beim Afrika-Cup weilenden Amadou Haidara als zwei Gründe. "Wir vertrauen dem aktuellen Kader und fühlen uns absolut gerüstet für die kommenden Aufgaben. Deshalb haben wir uns entschieden, keinen weiteren Spieler unter Vertrag zu nehmen", sagte der 48-Jährige.

Eljif Elmas (RB Leipzig)

Elmas "fühlt sich rundum wohl"

Damit bleibt der für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel gekaufte Eljif Elmas der einzige Winterzugang, während Emil Forsberg, Fabio Carvalho, Timo Werner und Ilaix Moriba den Club bekanntermaßen verließen. Sportlich spielt Elmas bisher eine untergeordnete Rolle. Der Nordmazedonier benötigt noch Eingewöhnungszeit, verbuchte bisher drei Kurzeinsätze. Auf die sportliche Relevanz von Elmas ging Schröder nicht ein, allerdings habe sich der Neuzugang gut integriert. "Er fühlt sich rundum wohl. Mit ihm haben wir einen Offensiv-Allrounder dazubekommen", sagte der Sportchef.

Elmas wohl auch gegen Union nicht in der Startelf

Trainer Marco Rose lobte Elmas nach dessen Kurzeinsatz beim 2:5 in Stuttgart. Er habe der Mannschaft in der kurzen Zeit das gegeben, was ihr in dem Spiel gefehlt habe. Dass Elmas am Sonntag gegen Union Berlin (17:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in der Startelf steht, ist dennoch sehr unwahrscheinlich. Auf den beiden Planstellen im offensiven Mittelfeld sind Dani Olmo und Xavi Simons gesetzt.

Angelino ist in Istanbul nicht glücklich geworden. Nun läuft er für die AS Rom auf.

Leihspieler Angelino und Novoa weitergezogen

Derweil haben zwei im letzten Sommer verliehene RB-Akteure bereits nach einem halben Jahr eine neue Herausforderung gefunden. Angelino absolviert die Rückrunde in der italienischen Serie A bei der AS Rom. Der spanische Linksverteidiger war im Juli 2023 zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Angelino ist noch bis 30. Juni 2025 an Leipzig gebunden, der Leihvertrag mit der Roma endet zunächst am 30. Juni dieses Jahres.



Zudem wurde die ursprünglich bis Saisonende angesetzte Station von Rechtsverteidiger Hugo Novoa zum Eredivisie-Klub FC Utrecht vorzeitig abgebrochen. Der 21-Jährige schloss sich nun stattdessen der Zweitvertretung des FC Villarreal in Spanien an. Bei dem Deal handelt es sich ebenfalls um eine bis zum Sommer laufende Leihe.

