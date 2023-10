Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue fehlen Sekunden zum ersten Sieg gegen Köln Stand: 14.10.2023 16:05 Uhr

Erst im Fußballhimmel, dann bitter enttäuscht: Erzgebirge Aue hatte Viktoria Köln am Rand der Niederlage, kassierte aber in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich.

Erzgebirge Aue ist am Samstag (14.10.2023) bei Viktoria Köln durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Aus einem 0:1-Rückstand machte die Elf von Pavel Dotchev im Spitzenspiel innerhalb von fünf Minuten ein 2:1. Der erste Sieg gegen Köln schien sicher, doch Aue hatte die Rechnung ohne Kölns Joker Andre Becker gemacht. Der traf nach einem weiten Ball hinter die Kette in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2. "So kurz vor Schluss den Ausgleich zu kassieren, ist bitter. Die Kölner haben aber eine echt starke Serie zu Hause hingelegt, deshalb brauchen wir uns mit einem Punkt hier nicht verstecken", sagte FCE-Keeper Martin Männel.

Der Coach des FC Erzgebirge Aue setzte bei seinem Wiedersehen in der alten Heimat (58 Spiele als Trainer zwischen 2019 bis 2021) auf die Startelf, die Saarbrücken in der Vorwoche souverän besiegt hatte und Aue nach drei Niederlagen in Folge den ersehnten Befreiungsschlag bescherte.

Aue verpasst die Führung

Bei den starken Kölnern, vier Siege in Folge, sollte nachgelegt werden. Aue startet engagiert und hatte schon wenigen Minuten die dicke Chance zum 1:0. Nach einem Ballverlust schalteten die Erzgebirgler schnell um, Marvin Stefaniak bediente Marcel Bär, der den Ball freistehend aus vier Metern Richtung Tribüne donnert. Die Dotchev-Elf blieb gefährlicher und hatte durch Sean Seitz (gehalten) und Boris Tashchy (Latte) weitere Top-Chancen.

Von Köln kam nach vorn lange nichts. Die Ordnung stimmte, aber die Ideen, um die kompakten Auer, die extrem gut gegen den Ball arbeiteten, fehlten. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde Köln etwas gefährlicher. Verteidiger Jeremias Lorch war aber zweimal zu überrascht, um Kapital aus den kleinen Auer Nachlässigkeiten zu schlagen.

Aue zwischen Jubel und Tränen

Nach dem Wechsel wurde Aue kalt erwischt. Nach 35 Sekunden zappelte der Ball im Tor. Nach einem weiten Einwurf des eingewechselten Ex-Auers Simon Handle drückte Bryan Henning ab, der abgefälschte Ball fiel Luca Marseiler vor die Füße, der reaktionsschnell abschloss und zur Führung traf. Sekunden später verpasste Donny Bogicevic das 2:0. Er visierte freistehend das lange Eck an und schob vorbei. Aue spielte nicht mehr so gut gegenden Ball wie in Hälfte eins und musste immer wieder brenzlige Szenen überstehen.

Dass Aue Spiele drehen kann, hat die Mannschaft schon mehrfach nachgewiesen und auch in Köln schlugen sie zurück. Erst staubte Stefaniak am zweiten Pfosten ab, dann zauberte Tim Danhof den Ball wunderschön mit links ins lange Eck (76.). Innerhalb von fünf Minuten hatte Aue dem Spiel einen Richtungswechsel verpasst und steuerte dem ersten Sieg gegen Köln entgegen. Den Gastgebern fiel nach dem Rückstand wenig ein, der Ausgleich lag nicht in der Luft und fiel dennoch, weil Aue zu weit aufgerückt war und ein langer Ball von Lorch hinter der Kette landete, Becker nutzte die Chance und versenkte frei vor Männel im linken unteren Eck.

Jubel um Marvin Stefaniak Aue nach dem Tor zum 1:1 Ausgleich.

Ausblick

Am kommenden Sonntag empfängt Erzgebirge Aue den stark gestarteten Aufsteiger SSV Ulm. Für Männel wird es ein ganz besonderes Spiel. Das Torhüter-Idol der Veilchen wird sein 500. Spiel im lila-weißen Dress bestreiten.

Sanny Stephan