Eishockey | DEL2 Erfolgreicher Freitagabend für Sachsens DEL2-Teams Stand: 22.09.2023 22:49 Uhr

Drei Spiele, drei Siege! Die sächsischen Teams haben einen durchaus erfolgreichen Freitagabend erlebt. Crimmitschau verteidigt die Spitze vor Dresden und im Keller darf auch Weißwasser erstmals jubeln.

Crimmitschau verteidigt Spitze nach Sieg bei den Selber Wölfen

Die Eispiraten Crimmitschau haben die Tabellenführung in der DEL2 verteidigt. Auch im dritten Saisonspiel behielt Crimmitschau die Oberhand, gewann bei den Selber Wölfen am Freitagabend (22.09.2023) mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).



Vor 3.400 Zuschauern brachte Hayden Verbeek die Gäste früh in Führung (8.), Steve Hanusch glich noch vor der ersten Drittelpause aus (13.). Im zweiten Drittel erzielte Dominic Walsh (26.) die erneute Führung für Crimmitschau, die Henri Kanninen im letzten Spielabschnitt zunächst ausbaute (45.). Dann machte Daniel Schwamberger (49.) das Spiel noch einmal spannend - jedoch hatte der Spitzenreiter die passende Antwort parat: Scott Feser (53.) und Max Balinson (59.) entschieden die Partie zugunsten der Eispiraten, die damit weiter das Feld anführen.

Lausitzer Füchse holen ersten Saisonsieg

Die Lausitzer Füchse haben am dritten Spieltag der DEL2-Saison erstmals jubeln dürfen. Am Freitagabend (22.09.2023) gelang beim EV Landshut ein 5:3-Auswärtssieg. Vor allem im zweiten Drittel drehte das Team von Petteri Väkiparta voll auf.

Nach der Führung der Gastgeber im ersten Drittel durch Marco Pfleger (11.) kam Weißwasser etwas besser in die Partie, fand aber noch keine guten Abschlusspositionen. In einem torreichen Mittelabschnitt gelang es furios aufspielenden Füchsen das Spiel zu drehen. Rayan Bettahar (21.) und Eric Valentin (27.) sorgten zunächst für das 2:1, die David Zucker aber nur eine Minute später wieder ausglich. Doch knapp 100 Sekunden später war es Dominik Bohac (29.), der die Lausitzer erneut in Führung brachte. Dank eines Doppelschlags von Clarke Breitkreuz (34.) und Geburtstagsjubilar Roope Mäkitalo (35.) zogen die Füchse aber auf 5:2 davon. Die Gastgeber waren von der Rolle, ihnen gelang im Schlussdrittel lediglich noch das 3:5 durch Tobias Echtler (50.).

Eislöwen schlagen Kaufbeuren

Die Dresdner Eislöwen bleiben in der DEL2 oben dran. Das Team des neuen Trainers Corey Neilson besiegte den ESV Kaufbeuren mit 4:3 (2:2, 2:0, 0:1).



Allerdings mussten die Gastgeber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Maximilian Hops (7.) und Sebastian Gorcik (12.) brachten Kaufbeuren mit einem Doppelschlag in Führung. Doch Dresden kam durch Matej Mrazek (13.) und David Rundqvist (16.) sofort zurück. Im zweiten Spielabschnitt brachten Simon Karlsson (24.) und Rundqvist (37.) die Dresdner auf die Siegerstraße. Im Schlussdrittel konnte Gorcik (45.) für Kaufbeuren nur noch verkürzen.

___

red