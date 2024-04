Handball | 2. Bundesliga EHV Aue verpasst Big-Points gegen Lübbecke Stand: 12.04.2024 21:38 Uhr

Wieder keine Punkte für den EHV Aue, der nach der Heimniederlage gegen die TuS Lübbecke unaufhaltbar Richtung Abstieg schlingert. 22 Saisonpleiten stehen bereits zu Buche, der Abstand auf das rettende Ufer wächst.

Der EHV Aue hat am 28. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga in eigener Halle gegen den Tus N-Lübbecke mit 25:27 (14:14) verloren und verliert den ersten Nicht-Abstiegsplatz immer mehr aus den Augen.

Halbzeit auf Augenhöhe

In einer kurzweiligen Partie kämpften sich die Hausherren nach anfänglichen Problemen von einem 3-Tore-Rückstand zurück und konnten bis zur Halbzeit auf Pari stellen. Der Start in die zweite Hälfte lies die Fans in der Ergebirgshalle sogar vom sechsten Sieg der Saison träumen. Mehrere starke Paraden von Keeper Pascal Bochmann führten zu Tempogegenstößen und so erspielte sich der EHV zwischenzeitlich eine 2-Tore-Führung.

Bruch im Spiel

Doch ab der 42. Minute schien der Faden im Auer Offensivspiel gerissen. Sechs Tore in den verbleibenden 19 Minuten waren am Ende zu wenig, um Punkte gegen konsequente Lübbecker einzufahren. Bester Werfer auf Seiten des EHV war Jan Blecha mit fünf Toren. Mit der Niederlage wird ein Verbleib in der 2. Liga immer unwahrscheinlicher. Aue bleibt abgeschlagen am Tabellenende und hat bei noch sieben zu absolvierenden Spielen neun Punkte Rückstand auf Rang 16.

seb