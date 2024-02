Fußball | 3. Liga Dynamo unter Druck: "Vielleicht mal ein dreckiger Sieg" Stand: 08.02.2024 15:42 Uhr

Noch steht die SG Dynamo Dresden auf einem direkten Aufstiegsplatz. Damit das auch so bleibt, sollte am Samstag gegen den VfB Lübeck unbedingt mal wieder ein Sieg her. Doch die Gäste haben sich zuletzt stabiler gezeigt.

Dicke Luft herrschte nicht bei der Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden. Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen merkte aber Trainer Markus Anfang aber zu Recht an, dass mal wieder ein Dreier wichtig wäre. Dafür haben die Schwarz-Gelben am kommenden Samstag die Gelegenheit, wenn der VfB Lübeck im Rudolf-Harbig-Stadion (14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gastiert. "Egal ob ein dreckiger Sieg oder ein schöner Sieg. Ich wünsche mir ein gutes Spiel meiner Jungs und bin überzeugt, dass wir dann ein gutes Ergebnis erzielen werden", sagte Anfang auf der Pressekonferenz.

Zuletzt gab es oft enttäuschte Spieler der SG Dynamo Dresden, wie hier in Ingolstadt.

Anfang warnt vor aggressiven Lübeckern

Lübeck kommt mit neuem Trainer und viel Selbstvertrauen nach Dresden. Von den letzten fünf Spielen verlor das Team von Florian Schnorrenberg nur eine Partie, beim FC Erzgebirge Aue. Zuletzt gab es gegen den SSV Ulm ein 1:1. "Sie verteidigen aggressiv, schlagen viele Flanken in den Sechzehner", so Anfang. Vor allem auf die Standards müsse man achten. "Es gilt, sie weit weg vom eigenen Strafraum zu halten und ihnen trotzdem die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu machen.“

Das Hinspiel konnte Dynamo durch einen Treffer von Jakob Lemmer mit 1:0 für sich entscheiden. Für die Partie am Samstag sind bereits über 23.000 Ticks verlauft. Aus Lübeck werden bis zu 500 Anhänger erwartet.

