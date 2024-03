Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC verlängert mit Trainerduo Tiffert/Hoheneder Stand: 01.03.2024 13:33 Uhr

Vor genau zwei Jahren wurde Christian Tiffert Cheftrainer des Chemnitzer FC. Nun verlängerte der Fußball-Regionalligist den Vertrag mit dem Ex-Bundesliga-Profi und honorierte damit die Aufbauarbeit des 42-Jährigen.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat die Verträge mit Cheftrainer Christian Tiffert und Co-Trainer Niklas Hoheneder um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt. Die Verträge des Duos waren Ende der Saison ausgelaufen.

Hildebrand: "Wollen Weg weitergehen"

CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand sagte: "Ich bin sehr glücklich, dass Christian und Niklas für zwei weitere Jahre beim CFC bleiben. Wir standen trotz unruhiger Zeiten im Sommer immer hinter dem Trainerteam. Konstanz und Demut sind uns wichtig - diese Vertragsverlängerung soll noch einmal signalisieren, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen wollen.". Vor dieser Spielzeit hatte Tiffert unter schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen eine neue Mannschaft aus dem Boden stampfen müssen. Aktuell stehen die Himmelblauen mit 28 Punkten aus 22 Spielen auf Position elf.

Tiffert: "Mit jungen Spielern etwas aufbauen"

Tiffert (42), der das Cheftrainer-Amt am 1. März 2022 als Nachfolger von Daniel Berlinski angetreten hatte, sagte: "Ich habe hier in Chemnitz meine ersten Schritte als Profitrainer gemacht und konnte mich hier in Ruhe entwickeln. Ich habe schon vor der Saison klargemacht, dass wir beim Chemnitzer FC mit jungen Spielern langfristig etwas aufbauen wollen – ich bin froh, dass der Verein diesen Weg mit mir fortsetzen will." In der Saison 2021/2022 avancierte der CFC zum besten Rückrundenteam und wurde Sachsenpokal-Sieger. In der darauffolgenden Spielzeit wurde Chemnitz Achter und erreichte das Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig. Sein Assistent Hohenender war zuvor Kapitän beim CFC.

Christian Tiffert war zunächst Assistent von Daniel Berlinski (re.)

cke