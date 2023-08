Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena: Wird das Spiel in Babelsberg zum "Dosenöffner"? Stand: 15.08.2023 16:45 Uhr

Schnelles "Mund abputzen und weitermachen" hieß es für das Team von René Klingbeil nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal am Wochenende, denn die erste englische Woche der Regionalliga steht auf dem Programm. Carl Zeiss Jena reist am Mittwoch (19 Uhr) in die Filmstadt.

Der FC Carl Zeiss Jena wartet in der neuen Saison noch immer auf den ersten Pflichtspielsieg. Zwei Punkte stehen nach zwei Spieltagen auf dem Punktekonto. "Es wäre schön, wenn es schon vier wären", gab Trainer Klingbeil gegenüber dem MDR zu. Während die Thüringer in Chemnitz nicht über ein 0:0 hinauskamen, konnte Maurice Hehne gegen Greifswald mit seinem "Lucky Punch" in der Nachspielzeit nur knapp die erste Saisonniederlage abwenden (1:1).

Warten auf den "Dosenöffner"

Trotz des geringen Punkteertrags zeigte sich Klingbeil nicht unzufrieden mit beiden Leistungen seiner Mannschaft. Den Schwierigkeiten besonders in der Offensive (ein Tor aus drei Spielen) begegnet er mit Vertrauen. "In der Vorbereitung hatten wir keine Probleme damit. Wir brauchen einen Dosenöffner und müssen mal 1:0 in Führung gehen", so Klingbeil. Keine leichte Aufgabe für die Partie in Babelsberg und doch ist sich Klingbeil sicher, dass "wenn mein Team so weiterarbeitet, dann kannst du das irgendwann gar nicht mehr aufhalten."

Gelungener Saisonstart des SVB

Babelsberg legte in der Regionalliga einen Auftakt nach Maß hin. Das Team von Marcus Ziesche führt nach zwei Spieltagen die Tabelle an, denn nur den Brandenburgern gelang es in der Regionalliga aus den ersten beiden Spielen zwei Siege einzufahren. In beiden Partien sorgten sogar die Neuzugänge Julius Hoffmann (Leihe von Dynamo Dresden) und Ilir Qela (TSV Havelse) für entscheidende Treffer. Nichtsdestotrotz wissen die Filmstädter um das Jenaer Können. Laut Verein hoffen sie "die Standortbestimmung für sich entscheiden" zu können.

Pokal-Sensation blieb aus

Am Samstag kassierte der FCC im DFB-Pokal eine bittere 0:5-Niederlage gegen Zweitligist Hertha BSC. Vor rund 12.000 Zuschauenden im Ernst-Abbe-Sportfeld hielt das Klingbeil-Team den Gästen aus der Hauptstadt nicht stand. Der "alten Dame" gelangen dann drei Treffer in fünf Minuten und gewann schlussendlich verdient.

