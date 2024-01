Fußball | 3. Liga Boyd mit Doppelpack: HFC geht gegen Waldhof unter Stand: 26.01.2024 21:16 Uhr

Der Hallesche FC hat ausgerechnet gegen den vom Ex-HFC-Angreifer Terrence Boyd angeführten SV Waldhof Mannheim eine Heimpleite kassiert. Für das Ristic-Team ist es nach gelungenem Start ins Jahr ein herber Dämpfer.

Großer Rückschlag für den Halleschen FC im Abstiegskampf der 3. Liga: Der HFC hat das Kellerduell gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitag klar mit 1:4 verloren. Ausgerechnet der einstige Hallenser Angreifer Terrence Boyd traf für die Gäste, die bislang das schwächste Auswärtsteam der Liga waren, doppelt. Halle verpasste es, den Abstand auf den Gegner auf sieben Punkte auszubauen. Die Kurpfälzer sind nun bis auf einen Zähler am HFC dran. Immerhin, die Ristic-Elf hat noch die Partie in Haching in der Hinterhand. Zuvor hatte es für die Gastgeber 2024 zwei Siege gegeben.

Boyd trifft ohne zu jubeln

Die Partie begann ausgeglichen, ehe Halle offensive Akzente setzte. Nach einem Freistoß in die Mauer zog Julian Eitschberger den Nachschuss von halbrechts an den linken Außenpfosten (13.). Auch nach einer kurzen Unterbrechung wegen Pyronebels blieb der HFC am Drücker. Und sah sich dann doch einem Rückstand gegenüber, und das ausgerechnet durch Rückkehrer Terrence Boyd. In seinem dritten Spiel für die Waldhöfer vollendete er einen blitzsauberen Angriff der Gäste inklusive Seitenwechsel aus Nahdistanz und verzichtete dabei auf Jubel (25.). Kein Wunder, einst hatte er selbst für den HFC 40 Treffer erzielt. Nach dem Rückstand bemühten sich die Gastgeber, aber es fehlte insgesamt die Durchschlagskraft. Im letzten Drittel hatte Mannheim alles im Griff. Auch Halles Torjäger Dominic Baumann agierte sehr unauffällig.

Terrence Boyd (v. v. li.) verzichtete nach dem Tor auf einen Jubel.

Doppelpack zur Entscheidung

Die zweite Hälfte begann mit der nächsten Dusche für die Sachsen-Anhalter. Der viel zu freie Joker Jalen Hawkins nutzte ein Zuspiel von rechts und knallte die Kugel von rechts in den Winkel (50.). Danach folgte eine kurze Drangphase des HFC, Baumann zog den Ball knapp am kurzen Pfosten vorbei (60.).

Die Zuschauer sahen vor der Pause ein typisches Drittliga-Kampfspiel.

Dann zog erneut Boyd, den Hausherren endgültig den Zahn. Er spritzte in einen Flanke von Luca Bolay und erhöhte auf 3:0 (66.), zwei Minuten später schnürte der gebürtige Leipziger Friedolin Wagner den Waldhöfer Doppelpack (68.). Halle, das mehr Torschüsse als die Gäste aufwies, brauchte einen Foulelfmeter zum Ehrentor: Jonas Nietfeld verwandelte den (85.), Malte Karbstein hatte beim Elfmeterfoul an Eitschberger Rot wegen Notbremse gesehen (84.).



cke