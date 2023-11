Volleyball | DVV-Pokal Blue Volleys Gotha verpassen Pokalüberraschung gegen Berlin Stand: 19.11.2023 18:27 Uhr

Einen Satz lang durften die Thüringer Volleyballer aus Gotha auf einen Coup gegen Meister und Pokalsieger Berlin hoffen. Doch am Ende mussten sich die Thüringer glatt geschlagen geben.

Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha hat die Pokalüberraschung gegen Titelverteidiger Berlin Volleys verpasst. Die Thüringer verloren ihr Viertelfinal-Duell am Sonntag (19.11.2023) mit 0:3 (23:25, 19:25, 18:25).

Gotha kann Satzball nicht nutzen

In einer phasenweise umkämpften Partie war das Pokal-Aus gegen den Meister und Pokalsieger nach 77 Minuten perfekt. Dabei hielten die Gastgeber in der Goldberghalle in Ohrdruf vor allem im ersten Satz noch gut mit und hatten den großen Favoriten sogar am Rande eines Satzverlustes. Beim 23:22 schlugen die Gothaer zum Satzball auf – doch die Berliner kontern und brachten den Durchgang 25:23 nach Hause.

Berlin routiniert zum Sieg

In den Sätzen zwei und drei konnte Gotha das Geschehen nicht mehr so spannend gestalten. Im zweiten Satz war die Vorentscheidung für Berlin beim 20:14 gefallen, im dritten Satz setzten sich die Gäste aus der Hauptstadt beim 21:15 entscheidend ab.

Im Achtelfinale hatte Gotha noch Bundesligist Königs Wusterhausen geschlagen. Gegen den Double-Gewinner aus Berlin blieb eine Überraschung aus.

