Volleyball | DVV-Pokal Bitterfeld-Wolfen scheitert an Lüneburg Stand: 18.11.2023 21:35 Uhr

Bundesliga-Neuling VC Bitterfeld-Wolfen kassiert die dritte Niederlage in Folge, diesmal im DVV-Pokal. In Lüneburg schnupperten die "BiWos" nur zwischenzeitlich an einer großen Überraschung.

Der VC Bitterfeld-Wolfen hat den Sprung ins Halbfinale des DVV-Pokals verpasst. Der Bundesliga-Neulinge unterlag bei der SVG Lüneburg mit 1:3.

"BiWos" einen Satz auf Augenhöhe

Nachdem es vor knapp einer Woche bereits in der Liga gegen Lüneburg gegangen war, damals hatte es ein glattes 0:3 gegeben, wollten die „BiWos“ diesmal mehr Gegenwehr zeigen. Nach dem glatt verlorenen ersten Durchgang steigerten sich die Gäste und wandelten im zweiten Satz einen 3:7-Rückstand in eine 18:14-Führung um und behaupteten den Vorsprung. Doch die Lüneburger ließen sich durch den 1:1-Ausgleich nicht aus dem Rhythmus bringen und spielten in den folgenden zwei Durchgängen ihre individuelle Überlegenheit aus. Yann Niclas Böhme, der als bester Spieler der Partie geehrt wurde, verwandelte den zweiten Matchball für die Gastgeber.

dpa/red