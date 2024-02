Fußball | Regionalliga Bittere Niederlage für ZFC Meuselwitz gegen BFC Dynamo Stand: 04.02.2024 16:46 Uhr

Der ZFC Meuselwitz konnte gegen den favorisierten BFC Dynamo lange mithalten, verpasste es am Ende aber, sich für die gute Leistung zu belohnen. BFC-Stürmer Malina entschied das Spiel kurz vor Schluss. Für die Zipsendorfer ist es die vierte Niederlage in Folge.

56 Tage nach dem letzten Pflichtspiel ist der ZFC Meuselwitz am Sonntag gegen den BFC Dynamo mit einem denkbar bitteren 0:1 (0:0) in das neue Fußballjahr gestartet. Gegenüber der letzten Partie gegen Greifswald nahm ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold drei Änderungen in der Startelf vor. Michel Ulrich ersetzte den gelbgesperrten Luis Fischer. Außerdem rückten Amer Kadric und der nach dreimonatiger Verletzungspause zurückgekehrte Nils Schätzle in die Anfangsformation. Dafür mussten Johannes Pistol und Luca Bürger zunächst auf der Bank Platz nehmen.

ZFC-Keeper Lukas Sedlak sorgte mit einigen Glanzparaden dafür, dass es lange spannend blieb

Anfangsphase gehört Meuselwitz

Der ZFC startete gut in die Partie. Kapitän René Eckardt kam in der 7. Minute im Strafraum per Kopf zum Abschluss, zielte aber daneben. Die erste Großchance des Spiels hatte BFC-Stürmer Louis Malina, der aus kurzer Distanz abzog (21.). ZFC-Keeper Lukas Sedlak riss gerade noch rechtzeitig die Arme hoch. Kurz darauf scheiterte Meuselwitz‘ Andy Trübenbach knapp mit einem sehenswerten Fernschuss.

In der Folge übernahm der DDR-Rekordmeister die Spielkontrolle und drängte auf das Führungstor. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte BFC-Angreifer Patrick Sussek nach einem Sololauf den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Entsprechend ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit, das für beide Teams in Ordnung ging.

Siegtorschütze Louis Malina (rechts), hier im Zweikampf mit Meuselwitz' Leon Schmökel

Malina entscheidet das Spiel

In Hälfte zwei übernahmen die Hohenschönhausener mehr und mehr das Zepter. Kurz nach Wiederanpfiff (48.) hatte Meuselwitz zunächst Glück. Der bereits gelbverwarnte Fabian Raithel bekam den Ball im Strafraum an die Hand. Schiedsrichter Florian Lukawski entschied aber nicht auf Elfmeter. Beide Teams versuchten es immer wieder mit langen, hohen Bällen, fanden dafür aber keine Abnehmer.

Am Ende entschied eine BFC-Ecke die Partie. Der eingewechselte Ben Florian Meyer zog den Ball auf den langen Pfosten, dort wurde er vom eingewechselten Pistol unglücklich auf Malina verlängert, der aus fünf Metern zum 1:0 einköpfte (83.). Der ZFC warf kurz daraufhin alles nach vorne, kam aber nicht mehr zum Ausgleich – auch weil der BFC es routiniert runterspielte.

mru