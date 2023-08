Fußball | DFB-Pokal Besuch der kriselnden Alten Dame – Carl Zeiss Jena hofft auf "Sahnetag" gegen Hertha Stand: 10.08.2023 17:28 Uhr

Acht Jahre liegt die letzte Pokal-Sensation des FC Carl Zeiss Jena schon zurück. Klappt es nun im aus allen Nähten platzenden Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Hertha BSC? Eine Blamage beim Underdog aus Thüringen wäre das letzte, was die kriselnde Alte Dame aktuell noch gebrauchen kann. Der Respekt der Blau-Gelb-Weißen vor dem Dardai-Team ist dennoch groß.

Dem hiesigen Profifußball kehrte der seit längerem in den USA lebende Johannes Pieles frühzeitig den Rücken. Ein kleines Kapitel in den Annalen des FC Carl Zeiss Jena hatte sich der stämmige Mittelstürmer vor mittlerweile auch schon wieder acht Jahren dennoch gesichert. Damals im August 2015 streckte sich Keeper René Adler in der 106. Minute der Erstrunden-Verlängerung vergebens, als Pieles Fabelkopfball der Marke "Uns Uwe" zum 3:2-Siegtreffer ausgerechnet gegen Seelers Hamburger SV für die bis dato letzte Jenaer DFB-Pokalsensation sorgte.

Klingbeil fordert: "Genießen!"

Am Samstag (12. August, 13 Uhr, im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App und sport-im-osten.de) unternehmen die Blau-Gelb-Weißen ihren seitdem mittlerweile sechsten Anlauf, mal wieder die 2. Runde zu erreichen. In den vergangenen drei Jahren bot der Regionalligist sowohl Werder Bremen (2020) als auch dem 1. FC Köln (2021) und dem VfL Wolfsburg (2022) teils bis ins Elfmeterschießen Paroli auf Augenhöhe – diesmal gastiert Bundesliga-Absteiger Hertha BSC im fast fertigen und mit 11.800 Fans längst restlos ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld.

"Das ist schon noch mal 'ne andere Nummer. Jeder Ball, den wir aus dem Stadion schießen, den wir nach vorne grätschen, jeden Zweikampf, den wir gewinnen, wird bejubelt. Die Mannschaft freut sich brutal, sie sollen es absolut genießen", blickte FCC-Cheftrainer René Klingbeil am Donnerstag (10. August) voller Vorfreude auf das K.o.-Spiel. Sein Stammkeeper Kevin Kunz sekundierte: "Das ist einfach nicht alltäglich für uns. Ein Riesenhighlight für Mannschaft, Verein, Fans und die Stadt."

Hertha noch ohne Punkte, Jena mit großem Respekt

Auch wenn die tief gestürzte "Alte Dame" nicht erst seit gestern von durchaus existenziellen Sorgen heimgesucht wird, ist der Respekt vor dem Favoriten groß: "Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie in der 2. Liga durchstarten. Du musst vor allem sehr viel laufen, du musste die Lücken schließen und über die Grenzen gehen. Wir haben keine Chance – und die wollen wir nutzen. Es muss ein absoluter Sahnetag werden", rief der gebürtiger Berliner Klingbeil seinen Spielern hinterher.



Und trotzdem wird den Thüringern ein alles andere als schon gefestigter Gegner gegenüberstehen. Das nach dem Abstieg wenig verwunderlich komplett auf links gedrehte Team von Trainer Pal Dardai startete mit zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer in die Saison. Von "einer nicht ganz netten, aber deutlichen Analyse" für seine Mannschaft sprach Dardai angesichts der jüngsten 0:1-Heimschlappe gegen Aufsteiger Wiesbaden: "Sie haben es verarbeitet und gleich danach gut trainiert."

Krauß winkt Kader-Rückkehr – Hertha mit Keeper-Neuling

Die Tendenz sei positiv, so der 47-Jährige. Zwar stecke man "momentan in einer Ergebniskrise", aber "jetzt kommt ein gutes Spiel – da musst du Tore machen und nicht labern. Vielleicht wird es die Öffnung sein für unsere Köpfe. Es platzt irgendwann, das kommt schon. Wenn du hartnäckig bist, dann kommt die Qualität." Und überhaupt "habe ich diese erste Pokalrunde eigentlich immer überlebt als Trainer. Versuchen wir, diese Tradition zu behalten", schmunzelte der Ungar. Gleichsam warnte er: "Jeder Meter zählt, wenn ich auch nur ein bisschen lasch bin, dann reicht das nicht. Es wird ein Pokalfight."

Ein Pokalfight, bei dem Dardais Amtskollege René Klingbeil personell "im Grunde aus dem Vollen schöpfen" kann – auch Außenbahnspieler Maximilian Krauß winkt nach überstandener Fußverletzung zumindest ein Platz im Spieltagskader. Den Berlinern wiederum kam offiziell erst am Donnerstag Stammtorwart Oliver Christenzen für eine Millionenablöse in Richtung AC Florenz abhanden. Dafür rückt der 20-jährige Tjark Ernst mit der Erfahrung von einem Bundesligaspiel in den Kasten. Durch Florian Niederlechners Muskelverletzung ist zudem der Platz im Angriffszentrum vakant – die beiden Neuzugänge Smail Prevljak und Haris Tabakovic stünden bereit.

mhe