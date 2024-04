Handball | 1. Bundesliga "Außergewöhnliche Spielerin" - Natsuki Aizawa verstärkt Thüringer HC Stand: 18.04.2024 14:19 Uhr

Die Japanerin Natsuki Aizawa wird ab der kommenden Saison für den Handball-Bundesligisten Thüringer HC auflaufen. Die 25-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird auf der Rückraum-Mitte-Position zum Einsatz kommen.

THC-Trainer Herbert Müller hatte die 1,60 m große Aizawa bei der Vorbereitung zur letzten Weltmeisterschaft entdeckt und war sofort Feuer und Flamme. "Ich war sofort begeistert", sagte Müller. Als er dann das Spiel Deutschland gegen Japan gesehen habe, sei ihm klar gewesen, dass er Aizawa unbedingt verpflichten wolle.

"Unsere Fans können sich auf eine herausragende Mitte-Spielerin freuen, die alle Qualitäten mitbringt, die im modernen Handball notwendig sind. Ich freue mich besonders auf diese außergewöhnliche Spielerin", sagte Müller in der Pressemitteilung am Donnerstag (18.04.2024).

Aizawa sticht in Japans Nationalteam heraus

Aizawa freue sich auf die Herausforderung. "Ich werde alles tun und mein Bestes geben“, so die 25-Jährige zu ihrem Wechsel. Für die japanische Nationalmannschaft war Aizawa bereits 17 Mal im Einsatz und erzielte 78 Tore. Bei der WM 2021 schnupperte sie erstmals internationale Luft, war beste Werferin ihrer Mannschaft und seitdem fester Bestandteil der japanischen Auswahl. Zwei Jahre später glänzte der Wirbelwind erneut bei den internationalen Titelkämpfen.

Japan spielte gemeinsam mit Deutschland in der Gruppe F und zog in die Hauptrunde ein. Am Ende kamen die Japanerinnen nicht über den 17. Platz hinaus. Im Spiel Deutschland gegen Japan (31:30) erzielte Natsuki Aizawa zehn Tore und war damit die erfolgreichste Werferin der Partie.

THC am Sonntag in Buxtehude

Ohne Aizawa, aber mit viel Optimismus geht der THC in die noch ausstehenden sechs Spiele. Am Sonntag (15 Uhr im Ticker in der Sport im Osten-App) trifft der THC zum Auftakt der Liga-Crunch Time auswärts auf den Buxtehuder SV. Annika Lott (Knieverletzung) und Jennifer Rode (Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall) fehlen.

red/pm