Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg bringt Spitzenreiter FC St. Pauli erstmals zu Fall

Im 21. Saisonspiel hat Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli seine erste Niederlage kassiert – und zwar beim ganz stark auftretenden 1. FC Magdeburg, der sich den knappen Heimsieg redlich verdiente.

Ausrufezeichen in der unteren Tabellenhälfte! Der 1. FC Magdeburg hat dem bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter FC St. Pauli die erste Saisonniederlage eingebrockt. Die bestens aufgelegten Sachsen-Anhalter verdienten sich vor 25.187 Zuschauern einen 1:0-Heimsieg über den Kontrahenten aus Hamburg. Defensiv agierte das Team von Cheftrainer Christian Titz äußerst wach und zweikampfstark und hatte kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde in Baris Atik den Matchwinner in den eigenen Reihen. Der FCM klettert mit 27 Punkten einstweilen auf Rang elf, die Gäste thronen weiter ganz oben.

FCM: Aufmerksame Defensive und drei Nadelstiche

Ein neues Quartett brachte FCM-Trainer Christian Titz im Vergleich zum Last-Minute-Remis gegen Kiel auf den tiefen Rasen. Zum ersten Mal seit fast drei Monaten durfte Mittelstürmer Luca Schuler von Beginn an ran, zudem rückte Leon Bell Bell nach überstandener Erkältung wieder auf die linke Bahn, während Daniel Elfadli und Herbert Bockhorn ihre Sperren abgesessen hatten. Und gerade die drei Letztgenannten waren in den ersten 20 Minuten zu erhöhter Aufmerksamkeit angehalten. St. Pauli begann selbstbewusst. Zwar hatte Magdeburg etwas mehr Ballbesitz, musste dabei aber höllisch aufpassen, nicht in die Pressingfallen des Tabellenführers zu geraten.



Aber die Blau-Weißen ließen dabei lediglich Johannes Eggesteins Schuss aus der Drehung zu (5.). Je mehr Minuten verstrichen, umso gefährlicher wurden auch die FCM-Offensivbemühungen. Bockhorn fand in Vasilj seinen Meister (15.), ehe Schulers Direktabnahme von Atiks Geniestreichvorlage per Außenrist nur knapp über den Querbalken zischte (25.). Während sich die mittlerweile nur wenig inspirierten Gäste vor der Pause lediglich noch bei Afolayans Kopfball annäherten (41.), schaufelte aus FCM-Sicht El Hankouri aus guter Position drüber (43.).

Atik bringt MDCC-Arena zum Beben

Die Kiezkicker kamen deutlich energischer aus der Kabine zurück – vielmehr als Marcel Hartels sicher parierten Kopfball brachten sie in punkto Abschlüssen zunächst jedoch nicht zustande. Stattdessen scheiterte FCM-Joker Luc Castaignos bei der bis dato besten Gelegenheit an Vasilj (60.). Magdeburg-Schlussmann Dominik Reimann allerdings musste kurz darauf die Großchance des gerade erst eingewechselten Connor Metcalfe aus dem Eck (64.) fischen, bevor Daniel Heber den nächsten Metcalfe-Versuch entscheidend über den Kasten abfälschte (67.).



Fünf Minuten später bebte die MDCC-Arena: FCSP-Keeper Vasilj bediente Amaechi mit einem folgenschweren Fehlpass, der geistesgegenwärtig querlegte und damit Atiks vielumjubelten Treffer vorbereitete (72.). Es sollte der einzige Treffer des Nachmittags bleiben, weil die Gastgeber St. Pauli auch in der Folge kaum die kleinste Möglichkeit zum Lucky Punch und bis zum Schlusspfiff nahezu alles souverän verteidigten.

Das sagten die Trainer

