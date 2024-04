Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg bindet Talent Dzogovic Stand: 03.04.2024 10:20 Uhr

Noch wartet Eldin Dzogovic auf seinen Durchbruch bei den Profis des 1. FC Magdeburg. Dass der Club Vertrauen in seine Qualitäten hat, unterstrich der FCM nun mit seiner Vertragsverlängerung.

Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Eldin Dzogovic vorzeitig verlängert. Das teilte der Zweitligist am Dienstagabend (03.04.2024) mit. Über die Vertragsdauer machte der FCM wie gewohnt keine Angaben.

Zwei Zweitliga-Einsätze für den FCM

Dzogovic stammt aus dem eigenen Nachwuchs und kommt in der laufenden Saison vor allem für die U23 der Magdeburger in der Oberliga zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen). In der vergangenen Spielzeit gab er beim 2:1-Auswärtssieg in Braunschweig sein Debüt in der ersten Mannschaft unter Cheftrainer Christian Titz. Auch in dieser Spielzeit kam der vierfache A-Nationalspieler Luxenburgs bereits bei den Profis zum Einsatz und stand beim 4:2 in Kiel 27 Minuten auf dem Platz.

Für Magdeburgs Sportgeschäftsführer Otmar Schork ist die Vertragsverlängerung auch ein Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. "Es zeigt, dass bei uns die Durchlässigkeit gegeben ist, dass sich talentierte Spieler über unser Nachwuchsleistungszentrum weiterentwickeln können und im Profibereich auch ihre nächste Chance erhalten", wird Schork in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

FCM wieder in Abstiegsnöten

Noch bleiben Dzogovic sieben Spieltage, um sich für einen weiteren Einsatz in der 2. Bundesliga zu empfehlen. Dort ist der FCM wieder in aktuter Abstiegsgefahr. Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Hannover 96 beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur noch zwei Punkte. Am Samstag (13 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) steht das schwere Auswärtsspiel bei der SV Elversberg an.

red/pm