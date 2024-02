Restchance auf Finale des Challenge Cup bleibt VC Wiesbaden unterliegt im Halbfinal-Hinspiel des Challenge Cup knapp Stand: 01.02.2024 22:39 Uhr

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben im Challenge Cup die nächste Überraschung knapp verpasst. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Novara machte das Auftreten der Hessinnen allerdings Hoffnung.

Der VC Wiesbaden hat im Halbfinal-Hinspiel eine Niederlage kassiert und muss nun im Rückspiel zwingend gewinnen, um noch ins Endspiel des europäischen Challenge Cups einziehen zu können.

Die Hessinnen verloren am Donnerstagabend beim italienischen Team Volley Novara mit 1:3 (25:21, 28:30, 17:25, 23:25). Der ohne den an der Patellasehne operierten Trainer Benedikt Frank angetretene Bundesligist startete konzentriert und konnte die Gastgeberinnen im ersten Satz schocken.

Die Hoffnung aufs Finale lebt weiter

Auch im zweiten Durchgang lief es zunächst für den VCW, der sich am Ende aber Novara mit 28:30 beugen musste. Im dritten Satz spielte der Tabellendritte der Serie A seine ganze Klasse aus und ließ dem VCW keine Chance. Doch Wiesbaden gab nicht auf und war im vierten Satz nah am Sieg.

Das Auftreten der Volleyballerinnen machte ingesamte Hoffnung, dass es mit dem Finaleinzug in der kommenden Woche doch noch klappen und damit die Reise durch Europa weitergehen könnte. Das Rückspiel findet am 7. Februar in der Halle am Platz der Deutschen Einheit statt.