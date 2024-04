Hessische Handball-Eishockey-Freundschaft Kassel Huskies und MT Melsungen: Hessische Handball-Eishockey-Freundschaft Stand: 05.04.2024 15:46 Uhr

Die wohl wichtigsten Sport-Wochen in Nordhessen stehen an: Die Kassel Huskies spielen um den Aufstieg in die DEL, die Melsunger um den DHB-Pokal. Beide Teams verbinden enge Bande.

Am Freitagabend geht es für die Kassel Huskies wieder um alles: Mit einem Sieg in Spiel fünf gegen Kaufbeuren (19.30 Uhr) ziehen die Schlittenhunde in die Finalrunde der Play-offs um den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ein. Gespielt würde dann zunächst am 12., 14. und 16. April. Einziger Wermutstropfen: Die Huskies könnten in dem Fall wohl nicht die Handballer der MT Melsungen vor Ort unterstützen. Die Melsunger spielen am 13. und 14. April im "Final Four" um den DHB-Pokal in Köln.

Die Eishockeyspieler und Handballer verbinden enge Bande. Vor zwei Jahren entstanden bei gemeinsamen Events Freundschaften zwischen den Spielern. "Ich verstehe ich mich gut mit Hans Detsch und Joel Keussen von den Kassel Huskies", sagte Melsungens Rechtsaußen Timo Kastening kürzlich im Interview mit dem hr-Sport. Auch Torwarttrainer Carsten Lichtlein ist regelmäßiger Besucher bei den Huskies - selbst während der Handball-EM. Ende Januar tauschte er mit Detsch ein Trikot aus seiner Nationalmannschaftskarriere. "Jetzt heißt es 'Zusammenstehen'! Am Freitag bin ich als Edelfan natürlich wieder live dabei, um die Huskies anzufeuern", sagt Lichtlein auf Nachfrage.

MT veranstaltet Teamabend bei den Huskies

Beim ersten Halbfinalspiel der Huskies daheim gegen Kaufbeuren feuerten gleich zwölf Spieler der MT die benachbarten Nordhessen vor Ort an. Die Kasseler waren ihrerseits im Oktober beim Spiel der Melsunger gegen Erlangen in Mannschaftsstärke in der Halle. Auch die Klubs setzen auf gemeinsame Aktionen: Im vergangenen Herbst traten drei Vertreter von Huskies, MT und den Fußballern von Hessen Kassel in Challenges auf den sozialen Plattformen gegeneinander an.

Erst in dieser Woche kündigten die Huskies eine besondere Handball-Veranstaltung in "ihrer" Nordhessen Arena an: Ende August spielt die MT dort in einem Vorbereitungsturnier gegen die internationalen Schwergewichte Kielce, Szeged und Magdeburg. Unter guten Freunden lädt man eben auch mal nach Hause ein. Und vielleicht können die beiden Mannschaften schon bald auch zusammen feiern - das aber hängt von der kommenden (Final-)Woche ab.