DEL DEL: Negativserie der Löwen Frankfurt setzt sich fort Stand: 05.01.2024 21:45 Uhr

Es ist wie verhext bei den Löwen. Im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins mussten die Frankfurter die nächste knappe Niederlage hinnehmen. Für die Kassel Huskies und den EC Bad Nauheim lief es in der DEL2 besser.

Der Knoten will bei den Löwen Frankfurt in der DEL einfach nicht platzen. Die Hessen unterlagen am Freitagabend dem Team aus Bremerhaven mit 2:3. Wie schon zwei Tage zuvor gegen Wolfsburg zeigten die Löwen dabei eine gute Leistung - und verloren am Ende trotzdem. Es war die neunte Niederlage in Folge.

Dabei gingen die Gäste durch einen Doppelschlag im zweiten Drittel zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung und brachten so die 6.000 Löwen-Fans in der Frankfurter Eissporthalle zum Schweigen. Doch dann begann die Aufholjagd der Hausherren.

Der Löwen-Kapitän eröffnet die Aufholjagd

Erst traf Kapitän Reid McNeill durch einen abgefälschten Schuss (36.), ehe Chad Nehring im letzten Spielabschnitt den 2:3-Anschlusstreffer für die Hessen markierte (47.). Ab dem Zeitpunkt lebte bei den Löwen-Fans die Hoffnung darauf, dass die Negativserie ein Ende haben könnte.

Die Frankfurter warfen alles nach vorne, nahmen kurz vor Schluss Goalie Joe Cannata vom Eis und wollten unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen. Doch daraus wurde nichts. Hängende Köpfe bei Spielern und Fans waren die Folge. Durch diese Niederlage rutschen die Frankfurter in der Tabelle der DEL auf den zwölften Platz ab.



Siege für Kassel und Bad Nauheim

In der DEL2 gab es aus hessischer Sicht dagegen bessere Ergebnisse: Die Kassel Huskies gewannen ihr Heimspiel gegen den EHC Freiburg mit 4:1 und festigten ihren Platz an der Tabellenspitze.

Der EC Bad Nauheim konnte zur selben Zeit ebenfalls mit 4:1 gewinnen und damit einen ganz wichtiger Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Krefeld einfahren. Im Kampf um einen Platz für die Playoffs war dieser Punktgewinn für die Roten Teufel aus der Wetterau eminent wichtig, denn ihr aktueller Rang neun reicht nicht für die zusätzlichen Spiele aus.