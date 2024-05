SV98 könnte Tabellenkeller aufmischen Darmstadt 98 plant in Wolfsburg ein zweites Köln Stand: 02.05.2024 15:02 Uhr

Der SV Darmstadt 98 steht schon als erster Bundesliga-Absteiger fest. Trotzdem könnten die Lilien im Tabellenkeller noch für Spannung sorgen. Wenn sie wieder so auftreten wie vor zwei Wochen in Köln.

Auch wenn der SV Darmstadt 98 seit dem Sonntag sportlich aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen ist, heißt das nicht, dass die Spiele der Lilien ab sofort nicht mehr relevant wären. Am Samstag (15.30 Uhr) ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Lilien treten beim VfL Wolfsburg an - und können einmal mehr im Tabellenkeller das Zünglein an der Waage sein.

Schon in Köln, als die Lage für die Südhessen schon nahezu aussichtslos war, zeigten die Darmstädter, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Der Sieg beim FC könnte am Ende dazu führen, dass die Rheinländer gemeinsam mit den Lilien den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Gelingt den 98ern in Wolfsburg ein zweites Köln, könnte auch der VfL durchaus noch einmal Probleme bekommen.

Das Ziel: professionell sein

Und genau das ist auch das Ziel der Südhessen. "Wir haben für die verbleibenden drei Partien die Erwartung, auch jeder einzelne Spieler muss diese haben, die Saison beginnend mit Wolfsburg professionell zu Ende zu spielen", kündigte Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Gastspiel bei den Wölfen an. Professionell würde in diesem Fall bedeuten, den Niedersachen einmal kräftig in die Vorzeitiger-Klassenerhalt-Suppe zu spucken.

Glaubt man Lieberknecht, der in Wolfsburg wieder Marvin Mehlem nach dessen Wadenbeinbruch in den Kader berufen könnte, sind die Südhessen trotz des Nackenschlags vom vergangenen Wochenende dazu auch durchaus in der Lage. "Die Jungs haben eine gute Spannung und sind bereit, ein ordentliches Bild abzuliefern", betonte der Darmstädter Trainer. "Die Augen sind auch auf uns gerichtet. Dadurch haben wir auch ein wenig Druck."

Schießen die Lilien Wolfsburg nochmal unten rein?

Dass es für den Gegner überhaupt noch um so viel geht, verwundert auch Lieberknecht: "Wenn man weiß, was dort in Wolfsburg investiert wird und welche Qualität dort da ist, ist es verwunderlich, in welchen Regionen sie sich diese Saison befinden." Wenn sich die Lilien wie in Köln präsentieren, könnte die Region für den VfL noch einmal deutlich gefährlicher werden.

So könnten die Lilien spielen: