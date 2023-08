BR24 Sport Zweitliga-Absteiger Regensburg feiert ersten Dreier der Saison Stand: 20.08.2023 18:47 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg hat sich beim SC Verl den ersten Dreier der Drittliga-Saison geholt. Für den Zweitliga-Absteiger trafen Benedikt Saller und Konrad Faber. Für Verl netzte Lars Lokotsch ein.

Von BR24Sport

Zweitliga-Absteiger Regensburg war mit einem Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching in die Saison 2023/24 der 3. Liga gestartet. In der ersten Runde des DFB-Pokals kassierte die Jahn-Elf dann unter der Woche eine knappe 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg.

Beim Gastspiel in Verl sollte für die Oberpfälzer am Sonntag ein Sieg herausspringen. Das Team von Joe Enochs lieferte und feierte einen knappen 2:1-Erfolg. "Es war kein schönes Spiel", so der Jahn-Coach bei Magenta. Aber, "heute haben wir uns für unsere Arbeit belohnt". Konrad Faber, Torschütze zum 2:1-Endstand, ergänzte: "Mit dem Spiel können wir nicht unbedingt zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis."

Saller trifft zur Jahn-Führung

Schon von Beginn an machten die Oberpfälzer Druck, der nach zehn Minuten auch belohnt wurde. Benedikt Saller kam an der rechten Ecke des Sechzehners unbedrängt zum Abschluss. Sein strammer Schuss ging in Richtung langes Eck, wo er vom Innenpfosten ins Tor sprang. SC Keeper Luca Unbehaun streckte sich da vergeblich. Mit der verdienten Regensburger 1:0-Führung ging es in die Pause.

Verl kämpft um den Anschlusstreffer

Verl kam mit frischem Elan zurück und suchte den Anschluss. Nicolás Sessa prüfte Jahn-Keeper Felix Gebhardt schon kurz nach dem Wiederanpfiff. In der 62. Minute wurden die Gastgeber dann für ihr Anlaufen auch belohnt. Eine Flanke von Nico Ochojski kam auf Lars Lokotsch, der stieg hoch und versenkte das Spielgerät per Kopf in den Maschen. Gebhardt war mit den Fingerspitzen zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Faber bringt den SSV wieder auf Sieg-Kurs

Ein schneller Konter brachte in der 86. dann allerdings Regensburg wieder in Führung. Konrad Faber lief über das halbe Feld alleine auf Ochojski zu und netzte am Keeper vorbei eiskalt ein. Der Sieg war mit dem 2:1 wieder greifbar. Verl konnte seine Chancen nicht mehr in zählbares ummünzen und so war nach sechs Minuten Nachspielzeit der Dreier für die Gäste eingefahren.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.08.2023 - 21:45 Uhr