Boxen Zachenhuber gegen Cukur - Münchner Boxtradition lebt Stand: 27.10.2023 08:20 Uhr

München gegen Erding im Ring - Emre Cukur und Simon Zachenhuber boxen am Samstag um den WM-Titel im Supermittelgewicht. Zachenhuber geht als leichter Favorit in den Kampf, für die Münchner Boxtradition ist der Kampf so oder so ein Gewinn.

Von Christoph Nahr

Simon Zachenhuber aus Erding oder Emre Cukur aus München - nur einer von beiden wird sich am Samstagabend den Siegergürtel umschnallen und darf sich künftig Weltmeister im Supermittelgewicht nennen.

Beide Athleten sehen sich im Vorteil

"Ich bin immer noch der Meinung, dass ich der definitiv Bessere bin", sagt Cukur wenige Tage vor dem Kampf in der Münchner Olympiahalle. Sein Gegner Zachenhuber ist mindestens genauso selbstbewusst: "Ich bin der körperlich viel besser austrainierte Athlet, und auch was Kondition und Schlaghärte angeht, bin ich, denke ich, auf jeden Fall im Vorteil."

Für Zachenhuber ist der Kampf gegen Cukur nur eine Zwischenetappe auf dem Weg in die absolute Weltspitze. Daran arbeitet er seit Jahren hart. Cukur will das verhindern und die Münchner Boxtradition wieder beleben. Schon sein Vater Levent - Mitveranstalter des Kampfes - war Boxprofi und eine Münchner Boxinstitution.

Boxsport den Menschen näher bringen

"Man will sich in der Öffentlichkeit präsentieren und den Menschen den Boxsport wieder nahe bringen", sagt Sohnemann Emre. Am Samstag können beide Sportler etwas für den Ruf des Boxens tun.

