BR24 Sport Wegen Sperre: Tuchel bringt "Energie von der Tribüne" Stand: 19.09.2023 16:19 Uhr

Ungewohnte Position für Thomas Tuchel. Zum Auftakt der Champions League muss der FC-Bayern-Trainer auf der Tribüne Platz nehmen - im Topspiel gegen Manchester United vertraut er ganz seinen Co-Trainern.

Von Nicole Hornischer

Gleich zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League kommt es zu einem Topspiel: Der FC Bayern trifft auf Manchester United. "Bayern München gegen United ist ein großes Spiel. Es sind zwei große Clubs in Europa", unterstrich Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Manchester United steckt aktuell in einer Krise, kassierte in den ersten fünf Ligaspielen drei Niederlagen. Für Tuchel ist das ohne Belang: "Ihre bisherigen Ergebnisse sagen nicht viel über sie aus." Der 50-Jährige warnte eindringlich vor dem Team von Erik ten Hag und ihrem schnellen Umschaltspiel: "Wir können nie abschalten. United ist immer gefährlich, sie haben viel individuelle Qualität."

Sperre ist "schade, aber so ist es"

Den Champions-League-Auftakt muss der Bayern-Coach von der Tribüne aus verfolgen. Grund ist eine Sperre wegen der Gelb-Roten Karte, die Tuchel beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City in der vergangenen Saison erhalten hatte. "Das ist schade, aber so ist es. Wir sind ein starkes Trainerteam. Meine Kollegen werden das auffangen. Ich versuche, von der Tribüne aus Energie reinzubringen. Dann schaffen wir das schon."

Champions League ist "das Salz in der Suppe"

Der FC Bayern steht nach drei mageren Jahren in der Champions League unter Druck. Nach dem Triple-Jahr 2020 war immer im Viertelfinale Schluss - umso wichtiger ist es, erfolgreich in die Königsklasse zu starten. 19 Mal war der Rekordmeister bislang in den Auftaktspielen erfolgreich. Aber: "Es ist einer der schwierigsten Wettbewerbe, den man spielen kann. Aber gleichzeitig der schönste. Dieser Wettbewerb ist das Salz in der Suppe."

Auch 100-Millionen-Einkauf Kane, bislang noch titellos, machte vor dem Topduell mit seinen Ex-Kollegen von der Insel deutlich, "dass ich um den Titel spielen will. Deswegen", stellte er im dunkelroten Bayern-Shirt klar, "bin ich hergekommen". Soll das gelingen, werden seine Tore eine wichtige Rolle spielen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 20.09.2023 - 21:00 Uhr