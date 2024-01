Transfer perfekt FC Bayern München verpflichtet Sacha Boey Stand: 28.01.2024 09:57 Uhr

Der FC Bayern hat seinen Rechtsverteidiger gefunden. Sacha Boey wechselt von Galatasaray Istanbul nach München. Der Franzose soll beim FCB kurzfristig die Personallage entspannen - und langfristig zur Dauerlösung werden.

Der Transfer von Rechtsverteidiger Sacha Boey zum FC Bayern München ist perfekt. "Es ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten", bestätigte der Münchner Trainer Thomas Tuchel bereits am Samstagnachmittag auf "Sky". Nach dem Medizincheck steht dies nun auch offiziell fest. Damit haben die Münchner nach Eric Dier, der am Samstag beim FC Augsburg sein Startelf-Debüt gab, den zweiten Verteidiger in der Winterpause verpflichtet.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen", sagte Boey.

Freund: "Wird Qualität in Defensive erhöhen"

Die Münchner haben auf Boeys Position eine gewisse Not. Nachdem Joshua Kimmich vor einigen Jahren von außen ins zentrale Mittelfeld wechselte, hat sich keine langfristige Lösung auf der Position gefunden.

Diese Lücke soll der 23-Jährige nun schließen: "Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut", beschrieb Sportdirektor Christoph Freund die Vorzüge von Boey. "Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen."

Boey-Konurrent Mazraoui weilt beim Afrika-Cup

Bei Noussair Mazraoui, der aktuell mit Marokko beim Afrika-Cup weilt, sah es noch am besten nach einer langfristigen Lösung aus, der 26-Jährige fiel allerdings auch immer wieder längerfristig verletzt aus.

So musste zuletzt auch der im Sommer verpflichtete defensive Mittelfeldspieler Konrad Laimer auf der rechten Seite verteidigen. Der noch unter Hansi Flick von Real Madrid geliehene Alvaro Odriozola oder Bouna Sarr entpuppten sich dagegen als Verlegenheitslösungen.

Dier und Boey können gleich auf Einsatzminuten hoffen

Trainer Tuchel muss beim Fußball-Rekordmeister aktuell große Personalprobleme in der Abwehr moderieren. Am Samstag fehlten zusätzlich Dayot Upamecano und Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter).

Das war der Grund, wieso Dier in die Startelf rutschte, als Rechtsverteidiger musste Linksfuß Raphaël Guerreiro aushelfen. Auf die Frage, ob der Portugiese das könne, antwortete Tuchel: "Muss er. Er ist schlau, es geht nicht anders." Boey ist nun die erhoffte kurzfristige Verstärkung, die sich auch auf lange Sicht als Außenverteidiger festsetzen soll.

