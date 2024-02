BR24 Sport Top Four: Bamberg Baskets wollen den Bayern die Show "vermiesen" Stand: 16.02.2024 15:16 Uhr

Die Bamberger Basketballer gehen als klare Außenseiter ins Spiel gegen die übermächtigen Basketballer vom FC Bayern. Doch Interimstrainer Arne Woltmann will versuchen, die Münchner zu ärgern.

Für die Bamberg Baskets läuft es diese Saison alles andere als rund. In der Bundesliga stehen sie auf Platz zwölf und nach der deftigen Niederlage gegen Würzburg (65:104) soll es jetzt der bisherige Co-Trainer Arne Woltmann richten. Die erste Bewährungsprobe wartet am Wochenende beim Pokal Top Four in München, beim Halbfinale gegen den FC Bayern.

Die Oberfranken gehen als klare Underdogs ins Spiel gegen die Münchner BBL-Tabellenführer. Doch man wolle "kämpfen bis zum Schluss", sagte Bamberg-Kapitän Karsten Tadda im Interview mit BR24Sport.

Bamberg hat den Pokal schon sechs Mal gewonnen

Auch Interimstrainer Arne Woltmann möchte das schier Unmögliche möglich machen gegen die vermeintlich übermächtigen Bayern: "Wenn man so als Favorit da rein geht, dann schaut man manchmal auch unterbewusst schon einen Schritt weiter.

Die Öffentlichkeit suggeriert, dass die Bayern schon im Finale stehen", sagte der Übergangscoach, doch das wolle man den Bayern noch "vermiesen". Sechs Mal hatte Bamberg schon den Pokal geholt, zuletzt 2019.

Die Bamberg Baskets haben sich vergangenen Samstag von Trainer Oren Amiel getrennt. Das gab der Basketball-Bundesligist einen Tag nach der deutlichen Niederlage im Franken-Derby bei den Würzburg Baskets (65:104) bekannt. Der 52 Jahre alte Israeli hatte den früheren Serienmeister seit November 2021 betreut. In der Tabelle hat Bamberg als Zwölfter drei Siege Rückstand auf Platz zehn und das Erreichen des Play-in-Turniers.

Das Finalturnier im Stream und BR Fernsehen

BR24Sport überträgt das "Top Four" im Livestream (alle Spiele) sowie das erste Halbfinale und das Finale am Sonntag auch im BR Fernsehen. Ihre Kommentatoren sind Lukas Schönmüller und Jan Wiecken. Alle Infos rund um das Finalturnier finden Sie hier.

Zeitplan für das "Top Four" in München

Samstag, 14 Uhr, 1. Halbfinale: Bamberg Baskets – FC Bayern Basketball

Samstag, 17.30 Uhr, 2. Halbfinale: Alba Berlin – Ratiopharm Ulm

Sonntag, 14 Uhr: Endspiel

