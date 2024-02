BR24 Sport Titel verteidigt: Deutsche Damen sind Hallenhockey-Europameister Stand: 12.02.2024 20:09 Uhr

Damen-Rekordchampion Deutschland sichert sich bei der Hallenhockey-EM in Berlin den 17. Titel. Die Gastgeberinnen setzen sich im Finale gegen Polen durch.

Von BR24Sport

Die deutschen Damen haben ihren Titel bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Berlin erfolgreich verteidigt. "Absoluter Wahnsinn. Ich bin so stolz auf die Mädels. Wie wir auch zusammengewachsen sind, es hat so viel Spaß gemacht", freute sich Philin Bolle vom Münchner SC nach dem Finale am Sonntag.

Der Rekordchampion gewann das Endspiel mit 3:2 (1:1) gegen Polen und sicherte sich damit den 17. Sieg bei der 22. EM-Auflage. Matchwinnerin bei den Gastgeberinnen war Laura Saenger (40. Minute) mit ihrer verwandelten Schlussstrafecke.

"Wir haben mit ganz viel Willen als Team zusammengehalten, obwohl uns Polen heute alles abverlangt hat", sagte die Hamburgerin, die zuvor bereits per Siebenmeter (31.) die Führung zum 2:1 erzielt hatte. Jedoch nutzte Sandra Tatarczuk (32.) im direkten Gegenzug einen Konter zum erneuten Ausgleich.

Mit EM-Sieg zur Hallen-WM

"Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Wir haben die Polinnen im Spiel gut bearbeitet, Druck aufgebaut und uns das Glück erarbeitet", resümierte Bundestrainer Dominic Giskes. Zuvor hatte Elisa Gräve (15.) im mit 3000 Zuschauern ausverkauften Horst-Korber-Sportzentrum den frühen Rückstand durch Tatarczuks (3.) Strafeckentreffer egalisiert. Im Anschluss verpasste Tara Duus (19.) dann die Führung per Siebenmeter. "Die Mädels sind so eine Kulisse nicht gewohnt. Ich war auch nervös", verriet Giskes. Durch den Sieg qualifizierte sich Deutschland zugleich für die Hallen-WM 2025.

Auch die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gratulierte: "Was für ein fantastischer Erfolg! Einmal mehr zeigt sich: Wir sind eine Frauen-Sportnation. Die Leistung und die Leidenschaft des Hockey-Teams wird viele anstecken und für diesen großartigen Sport begeistern."

Im Halbfinale am Samstagabend hatte der Titelverteidiger Österreich klar mit 7:0 (4:0) besiegt. Zuvor hatten die Gastgeberinnen die Gruppe A mit einem 5:3 (3:2) im vierten und letzten Vorrundenspiel gegen Belgien als ungeschlagener Spitzenreiter beendet. Am vergangenen Wochenende triumphierten bereits die deutschen Herren bei ihrer Hallen-EM in Belgien.

Quelle: BR24 im Radio 12.02.2024 - 10:30 Uhr