BR24 Sport Tietz nutzt Union-Blackout: FCA träumt weiter von Europa

Der FC Augsburg kommt dem europäischen Geschäft immer näher. Der einstige Abstiegskandidat bezwingt Union Berlin, auch dank eines dicken Berliner Gastgeschenks. Die Thorup-Elf verteidigt damit die Pole Position im Kampf um die Conference League.

Von Hannes Nebelung

Der FC Augsburg kommt seinem Traum vom Europapokal immer näher. Die bayerischen Schwaben von Jess Thorup rangen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 (0:0) nieder und meldeten sich nach zwei sieglosen Spielen im Kampf um die internationalen Plätze zurück. In einer spielerisch überschaubaren Partie nutzte Phillip Tietz (47.) einen kapitalen Aussetzer von Union-Verteidiger Diogo Leite aus, später machte Ex-Unioner Sven Michel (81.) alles klar.

FC Augsburg: Conference League winkt

Der FCA (39 Punkte) festigt damit Platz sieben, der im Falle eines Leverkusener Pokalsieges für die Qualifikation zur Conference League reicht. Auf Eintracht Frankfurt auf Rang sechs sind es drei Zähler Rückstand, hinter Augsburg lauern die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg (beide 36). Alle drei Klubs können am Samstag und Sonntag nachlegen.

In den Anfangsminuten legten beide Teams entschlossen los und versuchten über schnörkelloses Offensivspiel zu Chancen zu kommen. Zuerst musst Finn Dahmen auf Augsburger Seite eingreifen, der Keeper schnappte sich einen langen Ball, bevor Benedikt Hollerbach freistehend abschließen konnte (12.). Kurze Zeit später ging Union-Torhüter Frederik Rönnow bei einer Kopf-Ablage von Tietz dazwischen (14.).

Erste Halbzeit läuft am FCA vorbei

Augsburg agierte nach dem missglückten Dreierketten-Experiment in Hoffenheim wieder mit der gewohnten Innenverteidigung aus Felix Udohkhai und Jeffrey Gouweleeuw. Nach dem munteren Beginn plätscherte die Partie vor sich hin, für echte Hochkaräter fehlte es beiden Teams an Qualität in den Offensivreihen. Union kam immerhin zu Halbchancen, Augsburg dagegen wies einen mageren Expected-Goals-Wert von 0,02 zur Pause auf.

Der erste Augsburger Schuss aufs gegnerische Tor folgte in der 48. Minute - und war sofort drin. Unions Diogo Leite hatte einen Rückpass auf seinen Torhüter anvisiert, doch dieser Versuch misslang so derart, dass FCA-Stürmer Tietz die Kugel genau vor die Füße flog und er aus 15 Metern nur noch einschieben musste.

Joker Michel sticht gegen Ex-Kollegen

Mit der Führung im Rücken kam der FCA deutlich besser in sein hohes Pressing und in gefährliche Umschaltmomente. Bis Mitte der zweiten Halbzeit ließ der Gastgeber überhaupt nichts zu, auch nach mehreren Wechseln auf beiden Seiten änderte sich wenig am Spiel. Unions Bemühungen scheiterten meist schon in der Entstehung und den Augsburgern boten sich zahlreiche Kontergelegenheiten. Eine davon nutzt der für Tietz ins Spiel gekommene Sven Michel zum vorentscheidenden 2:0.

