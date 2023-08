BR24 Sport Nullnummer in Freiburg: SpVgg Unterhaching bleibt ungeschlagen Stand: 23.08.2023 21:07 Uhr

Aufsteiger SpVgg Unterhaching bleibt weiter die positive Überraschung der 3. Liga. Der Pokal-Schreck sammelt einen weiteren Punkt beim SC Freiburg II ein und bleibt ungeschlagen.

Von BR24Sport

Die SpVgg Unterhaching hat sich den nächsten Punkt in der 3. Liga erkämpft. Das Team von Marc Unterberger hielt am Mittwoch bei der U23 des SC Freiburg gut mit und fuhr durch das 0:0 den fünften Punkt im dritten Spiel ein. Mit einem Sieg hätten die Oberbayern sogar auf Rang eins springen können, so steht der Aufsteiger auf Rang fünf.

Während Unterhaching mit dem Rückenwind eines guten Saisonstarts und der Pokal-Sensation gegen den FC Augsburg ins Dreisamstadion reisten, wollte die zweite Vertretung des SC Freiburg ihren holprigen Saisonstart (ein Remis, eine Niederlage) ausbessern.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit konzentrierte sich Unterhaching auf das geschlossene Verteidigen seines Tores und setzte mit zunehmenden Spielverlauf gefährliche Nadelstiche. Benedikt Bauer (43.) und Simon Skarlatidis (45.) zwangen SCF-Torhüter Benjamin Uphoff zu zwei Glanzparaden.

Auch Freiburg hatte durch Mika Baur (18.) eine gute Chance zur Führung, in der zweiten Halbzeit eröffnete dann wieder Haching. Top-Torjäger Mathias Fetsch scheiterte aus spitzem Winkel an Uphoff, der unfreiwillig direkt einen Freiburger einleitete, an dessen Ende Maximilian Breunig freistehend vor René Vollath kläglich vergab (68.).

