3. Liga Nach Sieg in Haching - Regensburg überwintert als Tabellenführer Stand: 19.12.2023

Im letzten Spiel des Jahres setzte Jahn Regensburg seine Serie fort. Die Mannschaft von Joe Enochs gewann im bayerischen Derby bei der SpVgg Unterhaching mit 2:1 und bleibt damit seit 13 Spielen ungeschlagen.

Jahn Regensburg drehte mit einer entfesselten Leistung nach dem Seitenwechsel einen 0:1-Rückstand und geht zum Jahresabschluss erneut als Sieger vom Platz. Nach dem 2:1-Sieg kann das Team von Joe Enochs den Aufstieg weiter im Blick haben .

Unterhaching erwischte den besseren Start in die Partie. Defensiv standen die Hausherren kompakt, offensiv kombinierten sie sich immer wieder klug und schnell nach vorne. In der 22. Minute traf Markus Schwabl zur verdienten Führung. Jetzt erwachten die Oberpfälzer und hätten beinahe im Gegenzug den Ausgleichstreffer erzielt: Christian Viet schoss einfach mal aus dem Mittelkreis aufs Tor, weil René Vollath zu weit vor seinem Tor stand - der Ball knallte an die Oberkante der Latte - der Hachinger Keeper wäre da wohl nicht mehr drangekommen.

Jahn dreht das Spiel

Der Tabellenführer kontrollierte nun das Spiel. Haching wurde von den Regensburgern hinten rein gedrückt und kam kaum mehr gefährlich nach vorne. Die Jahn-Elf diktierte das Spielgeschehen und erzielte in der 56. Minute den verdienten Ausgleich nach einer kuriosen Szene. Simon Skarlatidis gerät in der eigenen Hälfte unter Druck, läuft mit dem Ball einen Stück in Richtung eigenes Tor und wird dann von Raphael Schifferl, der das Leder aus der Gefahrenzone hauen will, von den Beinen geholt. Dadurch kommt links im Strafraum Noah Ganaus an den Ball und schiebt überlegt zum 1:1 ein.

Nur sechs Minuten später traf Elias Huth zur Regensburger Führung. Im Stile einer Spitzenmannschaft drehte der Jahn das Spiel, Unterhaching wirkte angeschlagen und leisteten sich immer wieder kleinere Fehler.

