BR24 Sport Müller über DFB-Comeback: "Zu allen Schandtaten bereit"

Werden die Fußball-Fans Thomas Müller noch einmal im DFB-Dress auflaufen sehen? Für die kommenden Länderspiele ist der Weltmeister von 2014 erneut nicht nominiert worden. Doch der 33-Jährige hat das Thema Nationalmannschaft noch nicht abgehakt.

121 Länderspiele hat Thomas Müller für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Doch ob so schnell noch welche dazukommen, ist ungewiss. Erneut hat ihn Hansi Flick für die kommenden Länderspiele (Japan/9. September.; Frankreich/12. September., beide Spiele live in der Radioreportage) nicht berücksichtigt.

Der FC-Bayern-Spieler reagierte auf seine erneute Nichtnominierung gelassen. "Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut. Ich bin bereit, wenn es darauf ankommt und ich gefragt bin. Ich bin zu allen Schandtaten bereit", sagte der 33-Jährige nach dem 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach.

Müller: "Werde überall immer alles geben"

"Ich werde überall immer alles geben, egal in welcher Mannschaft ich spiele, egal in welcher Rolle ich mich da befinde. Jetzt schauen wir, was die nächsten Monate passiert. Aber der deutsche Fußball hängt nicht an meiner Personalie", sagte Müller.

Sein letztes Spiel im DFB-Trikot hatte der 33-Jährige bei der WM in Katar letztes Jahr gegen Costa Rica. Trotz eines 4:2-Siegs war für die deutsche Mannschaft die WM bereits nach der Vorrunde vorbei. Sein Monolog am ARD-Mikrofon unmittelbar nach Schlusspfiff, der mit den Worten: "Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein", endete, ließ einen Rücktritt aus der DFB-Elf stark vermuten. Einen guten Monat später klang der Bayern-Profi aber ganz anders: Er sei " absolut zur Stelle, wenn der Trainer mich braucht."

Gegen Gladbach erster Startelfeinsatz in dieser Saison

Beim 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach hatte der Stürmer seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison, konnte aber kaum Akzente setzen. In der 69. Minute wurde er ausgewechselt. Der Weltmeister von 2014 verpasste einen Großteil der Vorbereitung wegen Hüftproblemen.

