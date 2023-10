BR24 Sport Jubel nach Fehlstart: Haching kämpft sich gegen BVB II zurück Stand: 01.10.2023 18:30 Uhr

Die SpVgg Unterhaching bleibt die positive Überraschung der bayerischen Klubs in der 3. Liga. Die Oberbayern verschlafen die Anfangsphase gegen Borussia Dortmund II, doch kommen spät noch zurück.

Von Hannes Nebelung

Die SpVgg Unterhaching hat die zweite Niederlage in Folge abgewendet. Der Aufsteiger, vor zwei Spielen noch als einziges bayrisches Team in der 3. Liga ungeschlagen, sah gegen die U23 von Borussia Dortmund lange wieder der Verlierer aus, doch kämpfte sich ganz spät noch zu einem 2:2 (1:2) . Julian Hettwer (5.) und Paul-Philipp Besong (33.) hatten zunächst schläfrige Hachinger bestraft, erst im Anschluss wachte die Elf von Marc Unterberger auf und traf durch Mathias Fetsch (36.) und Patrick Hobsch (87.) .

Torwartfehler sorgt für Fehlstart

Unterhaching legte einen klassischen Fehlstart hin. Keeper René Vollath ließ einen eigentlich harmlosen Abschluss von Julian Hettwer im kurzen Eck durchrutschen. In der Folge blieb der BVB durch schnelles Umschalten gefährlich, nach einer halben Stunde traf der Ex-Nürnberger Paul-Philipp Besong nach einem Konter zum 2:0. Immerhin ließ sich die Spielvereinigung nicht hängen und kam nur drei Minuten später nach einer Ecke durch Mathias Fetsch zum Anschlusstreffer.

Haching kämpft und belohnt sich

Nach dem Seitenwechsel spielte Haching energischer und zielgerichteter in Richtung des BVB-Tores. Wieder Fetsch (58.) und Simon Skarlatidis (64.) zielten zu ungenau aus aussichtsreicher Position im Strafraum. Die zweite Halbzeit blieb ein Spiel auf ein Tor, vor allem durch Standards und Flanken waren die Gäste immer wieder gefährlich.

So war es auch kurz vor Schluss ein hoher Ball in den Strafraum, den die Borussen kollektiv falsch einschätzten. Hobsch konnte den Ball sieben Meter vor dem Tor annehmen und zum umjubelten Ausgleich in die Maschen schießen. In den letzten Minuten gingen die Oberbayern sogar noch auf das dritte Tor, doch eine weitere große Chance blieb aus. Unterhaching spielt damit zum vierten Mal im vierten Auswärtsspiel Unentschieden.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 01.10.2023 - 18:55 Uhr